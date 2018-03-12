Beşiktaş'ın yıldızı Talisca, Brezilya milli takımına davet edildi

Brezilya milli futbol takımının Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçı karşılaşmasına Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca da davet edildi.

Brezilya'nın 23-27 mart tarihlerinde Rusya ve Almanya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna Beşiktaşlı Talisca da davet edildi. Fenerbahçeli oyuncu Giuliano ise kadroya davet edilmedi.

'ŞENOL GÜNEŞ MUCİZESİ'

Talisca'nın milli takıma davet edilmesi, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş döneminde milli takıma davet edilen diğer yıldız futbolcuları da akla getirdi. Güneş döneminde, Euro 2016 öncesinin 'sönük' yıldızı Mario Gomez Alman milli takımına, hakkında 'bitti' yorumları yapılan Ryan Babel ise Hollanda milli takımına davet edilmişti.