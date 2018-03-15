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    Arjantin 1978 FIFA Dünya Kupası, cunta lideri Jorge Rafael Videla başta kaptan Daniel Passarella (No 19) Arjantin milli takım futbolcularına Dünya Kupası'nı veriyor, River Plate Stadium, Buenos Aires, 25 Haziran 1978.

    Arjantin'in 1978 Dünya Kupası'nda satın aldığı Perulu futbolcular 'belli oldu'

    © AP Photo/ HEINZ DUCKLAU
    Spor
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    Peru'nun eski orta saha yıldızı Velazquez, Arjantin'in, evsahipliği yaptığı 1978 Dünya Kupası'nda, finale çıkabilmek için satın aldığı takım arkadaşlarının adını açıkladı.

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    © REUTERS/ Juan Medina
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    Arjantin'in CIA destekli askeri diktatörlüğün 30 bin muhalifi öldürdüğü 1974-1983'teki 'kirli savaş' döneminde evsahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda ayyuka çıka şike iddialarının defteri tekrar açıldı. Cuntanın meşruiyet kazanmak için kullandığı 1978 FIFA Dünya Kupası'nda, 'büyük şampiyonalardaki şike olaylarının atası kabul edilen' 6-0'lık Arjantin-Peru maçıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

    'KANIT BULUNAMAMASI GERÇEKLEŞMEDİĞİ ANLAMINA GELMEZ'

    Peru'nun eski orta saha yıldızı Jose Velazquez, 40 yıl önceki maçta Perulu futbolcuların satın alındıklarını söyleyip ''Peru futbol organizasyonun satın alındığı ve bu yüzden pek çok kişinin soruşturulduğu bir gerçeklik. Bununla ilgili kitaplar yazıldı. Kanıtlanaması, gerçekleşmediği anlamına gelmez'' dedi. 

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    'SATIN ALINAN' 6 FUTBOLCUDAN 4'ÜNÜN İSMİNİ VERDİ

    Evsahibi Arjantin, finale çıkmak için 4 farklı kazanması gereken maçta Peru'yu 6-0 mağlup etmişti. 1978 FIFA Dünya Kupası'nda aynı formayı terlettiği takım arkadaşlarından 6'sının Arjantin tarafından satın alındığını belirten Velazquez, şöyle konuştu:

    ''Satın alınanlardan sadece 4'ünün adını verebilirim: Rodulfo Manzo, Raul Gorriti, Juan Jose Muñante ve Ramon Quiroga. Diğer ikisi ünlü futbolcular, kariyerlerine zarar vermek istemiyorum.''

    'MİLLİ TAKIM HOCASI BİLİYORDU'

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    Peru milli takımının teknik direktörü Marcos Calderon'un olan biteni bildiğini belirten Velazquez, kendisiyle 5 takım arkadaşının birlikte Calderon'a gidip şüphelerini anlattıklarını ve kaleci Quiroga'nın ilk 11'e alınmamasını talep ettiklerini aktardı.

    ''Önce kabul etti ama ertesi gün kalede Quiroga ile başladı. Hal böyleyken ne düşünürsün?'' diyen orta saha yıldızı şöyle devam etti:

    ''Tüm hayatım boyunca maçlara ilk 11'de başladım ve hep 90 dakikayı tamamladım. Ama o maçta teknik direktör beni ikinci yarının başında 2-0 gerideyken oyundan aldı. Yerime Gorriti girdi ve 4 gol daha yedik.''

    VELAZQUEZ'E DAVA TEHDİDİ

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    Bu açıklama üzerine Gorriti'nin kızı babasına yönelik karalama kampanyası yürüttüğü gerekçesiyle Valesquez'i dava etmekle tehdit etti.

    Gorriti'nin kızı ''Velasquez bu açıklamalarla ne yapmak istiyor, bilmiyorum, bence medyanın ilgisini çekmek istiyor. Ama babamın adına leke sürmesi adil değil. Ailece dava başvurusunda bulunacağız'' dedi.

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    Gelgelelim daha önce de eski Peru Senatörü Genaro Ledesma, Arjantin cuntası ile Peru diktatörünün aralarında anlaştığını, Peru'ya askeri ve maddi yardım karşılığı evsahibi takımın maçı 6-0 kazanmasının sağlandığını söylemişti.

    DÜNYA KUPASI CUNTA LİDERİNİN ELLERİNDE

    Finalde Hollanda'yı 3-1 yenen Arjantin milli takımı, Dünya Kupası'nı dönemin cunta lideri Jorge Rafael Videla'nın 'kanlı' ellerinden almıştı.

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