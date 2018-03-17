Ziraat Türkiye Kupası finali Diyarbakır'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek için Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanma aşamasında olan Diyarbakır Yeni Stadı'nda oynanmasına karar verdi" denildi.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2017-2018 sezonu final maçı Diyarbakır'da yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, daha önce Eskişehir'de oynanacağı duyurulan Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının, 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynanmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "3 Ağustos 2017'de yapılan Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında Ziraat Türkiye Kupası finalinin Eskişehir, Süper Kupa'nın da Konya'da oynanması planlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu. Ancak son dönemdeki gelişmeler doğrultusunda; ülkemizin ne denli güçlü ve güvenli olduğunu göstermenin en iyi yolunun başta futbol olmak üzere, önemli spor organizasyonlarının özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan kentlerimizde yapılmasının önemi ortaya çıktı. TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek için Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanma aşamasında olan Diyarbakır Yeni Stadı'nda oynanmasına karar verdi."

TFF: Ülkemizdeki tüm organizasyonların güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini tüm dünyaya göstermek için Ziraat Türkiye Kupası finalinin tamamlanma aşamasında olan Diyarbakır Yeni Stadı'nda oynanmasına karar verildi https://t.co/fQCpf3nqGd pic.twitter.com/4xF7w4JhdS — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 17, 2018

​ERDOĞAN, DİYARBAKIR'DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kupa finaline ilişkin Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, "Türkiye Kupası'nın 9 Mayıs 2018 tarihindeki final karşılaşması inşallah Diyarbakır'da, bu stadımızda yapılacak.Takımlarımızı iyi ağırlayacağınıza, şu salondaki coşkunuz, sevginiz ve centilmenliğinizle ülkemize tarihi bir final maçı yaşatacağına inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.