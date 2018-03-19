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    Roger Federer ve Juan Martin Del Potro

    Federer, 2018'deki ilk yenilgisini tattı

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    Spor
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    Indian Wells Tenis Turnuvası'nda tek erkekler finalinde dünya 1 numarası Federer'e, 2018'deki ilk yenilgisini tattıran Del Potro, Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

    Roger Federer
    © REUTERS/ Thomas Peter
    20. Grand Slam, 96. tekler şampiyonluğu: Avustralya Açık'ta tek erkeklerde kazanan Federer
    Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Arjantinli Juan Martin Del Potro, kadınlarda ise Japon Naomi Osaka kazandı.

    ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, geçen yıl da dahil 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ile 2013'ten sonra bir kez daha finale çıkan Arjantinli Juan Martin Del Potro karşılaştı.

    6 numaralı seribaşı Del Potro, dünya 1 numarası Federer'i 6-4, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

    Rafael Nadal - Roger Federer
    © REUTERS/ Aly Song
    Nadal: En büyük Federer
    Federer'e karşı oynadığı 25. maçta 7. galibiyetini alan 29 yaşındaki Del Potro, kariyerindeki 22. tekler şampiyonluğuna uzandı.

    Sezona Avustralya Açık, Rotterdam Açık şampiyonluğuyla başlayan Federer ise 2018'de çıktığı 18. karşılaşmada ilk mağlubiyetini aldı.

    KADINLARDA ZAFER OSAKA'NIN

    Tek kadınlar finali ise 20 yaşındaki raketler Naomi Osaka ile Daria Kasatkina'yı karşı karşıya getirdi.

    Dünya 44 numarası Japon Osaka, sıralamanın 19'uncu basamağındaki Rus Kasatkina'yı 2-0 (6-3, 6-2) mağlup etti.

    Osaka böylece WTA turnuvalarındaki ilk tekler şampiyonluğunu elde etti.

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    Etiketler:
    Indian Wells Tenis Turnuvası, Juan Martin del Potro, Roger Federer
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