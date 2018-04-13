Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, olağan seçimli genel kurulun 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 26 Mayıs'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı Duyurusu



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Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün OLAĞAN SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI'nın 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 10:00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 26 Mayıs 2018 günü aynı yer ve saatte yapılmasına karar verilmiştir" denildi.