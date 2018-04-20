Fenerbahçe ve Beşiktaş disipline sevk edildi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde dün oynanan ve yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak 2 kulüp de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.