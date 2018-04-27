WADA ifşaatçısı Rodçenkov, Rusya hakkındaki doping suçlamalarında geri adım attı

Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) yapılan duruşmaya katılan Rodçenkov, Rusya'da devlet destekli doping programı bulunduğu iddialarının bir kısmını doğrulayamadı.
Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) ifşaatçısı olan Rusya Dopingle Mücadele Laboratuvarı eski Direktörü Grigoriy Rodçenkov, Rusya'ya yönelttiği doping suçlamalarında geri adım attı.
Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) yapılan duruşmaya katılan Rodçenkov, Rusya'da devlet destekli doping programı bulunduğu iddialarının bir kısmını doğrulayamadı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)