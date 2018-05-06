Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor takımları Ülker Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular Valbuena (28) ve Mehmet Topal (5) gol sevinci yaşadı.

Maçın ilk golünü 69. dakikada Furkan Soyalp ile Bursaspor buldu. Fakat Fenerbahçe 71. dakikada Mousa Sow'un kendi kalesine attığı golün ardından, 90. dakikada Fernandao'nun attığı gol ile galibiyeti yakaladı.

​Bursaspor'da 83. dakikada Titi ve 87. dakikada Kubilay Kanatsızkuş (yedek kulübesinde) kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Fenerbahçe, böylece puanını 66'ya çıkardı. Maç fazlası bulunan Fenerbahçe'nin puanı 3. sırada yer alan Başakşehir ve 1. sırada yer alan Galatasaray ile aynı.