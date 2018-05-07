TFF, Fatih Terim'e 9 milyon lira tazminat ödeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Fatih Terim’e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 milyon TL faiziyle tazminat ödenmesine karar verildi.

Fatih Terim'in 13 milyon liralık tazminat talebiyle ilgili duruşma İstanbul 17. İş Mahkemesi'nde görüldü.

Terim'in vekili avukat Rezan Epözdemir, mahkemeye verdiği dilekçede TFF'nin sözleşmeyi 6. madde kapsamında cezai şartın ödenmesi koşulu ile feshettiğini, tazminatın federasyon bütçesine göre fahiş olmadığını savunmuştu. TFF vekili avukat Hüseyin Karaahmetoğlu da federasonun haklı bir fesih yaptığını savunarak Terim'in yaptığı yeni sözleşme ile daha yüksek kazan sağladığını belirtmişti. Karaahmet oğlu tazminatın ödenmemesini talep etmişti ancak mahkemeden farklı bir karar çıktı.

Habertürk'ten Veli Sarıboğa'nın haberine göre TFF'nin Terim’e sözleşmesini haksız yere fesih ettiği gerekçesiyle yaklaşık 9 milyon TL faiziyle tazminat ödemesine karar verildi.



