Galatasaray'ın toplam borcu: 2 milyar 551 milyon lira

Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı ortaklıklarının toplam borcunun, 2 milyar 551 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın mayıs ayı divan kurulu toplantısı, Gayrettepe Dedeman Otel'de Eşref Hamamcıoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, 26 Mayıs cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa aday olan mevcut kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile diğer başkan adayları Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu listelerinde bulunan isimlerle yer aldı.

3 saatin üzerinde süren toplantının önemli bölümü, olağan 4 başkan adayının konuşmaları ve listelerindeki isimleri üyelere tanıtmasıyla geçti.

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Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla mali durumu üyelerle paylaşıldı.

Mali raporda, kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 551 milyon lira, alacaklarının ise 1 milyar 442 milyon lira olduğu belirtildi. Kulübün borç alacak farkının, 1 milyar 109 milyon olarak gerçekleştiği ifade edildi.