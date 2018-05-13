Terim: Wenger gibi 22 yıl Galatasaray'da kalsaydım...

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında bitime bir hafta kala önemli bir galibiyet alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, artık son maça konsantre olduklarını söyledi.
Son maçlarında taktiksel olarak iyi oynadıklarını anlatan Terim, "Bugün sadece yenilgi bizi şampiyonluk yarışından düşürürdü. Buna rağmen maça baskılı başlayan, rakibini iyi analiz etmiş bir Galatasaray vardı. Her çıkışımızda pozisyon bulduk. Eğer Gomis, Rodrigues, Sinan Gümüş tercihlerini farklı yapsalardı, daha farklı bir sonuç olurdu" ifadelerini kullandı.
'İNSAN İSTENİP İSTENMEDİĞİNİ BİLMEZ Mİ?'
Sezon sonu Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini sonlandıracağını açıklayan Arsene Wenger'le soruyu yanıtlayan Terim, "Ben de Wenger gibi 22 sene kalsaydım, anormal başarıları elde ederdik" ifadesini kullandı.
"Galatasaray'da 4 yıl şampiyon olduğum için kaldım. O zamanlar 6 ay bile kalınamayabiliyordu. Bir tek Gordon Milne vardı, o dönem o da 3 sene üst üste şampiyon olduğu içindi. Muhakkak gidişlerimde benim de hatam vardır. Ama az hatalı olan bendim. En son milli takımda oldu. 'Beni gönderdiler.' dediğimde, kimse inanmıyor. İnsan istenip istenmediğini bilmez mi? Eğer bir gün teknik direktörlüğü bırakıp, başka pozisyona geçersem, Allah nasip ederse, bu istikrarı sağlamak için hareket edeceğim."
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