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    Fatih Terim

    Terim: Wenger gibi 22 yıl Galatasaray'da kalsaydım...

    © REUTERS / Murad Sezer
    Spor
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    Fatih Terim, sezon sonu Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini sonlandıracağını açıklayan Arsene Wenger'in durumuyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtlarken istikrarın önemine dikkati çekti. Terim, "'Beni gönderdiler' dediğimde, kimse inanmıyor. Ben de Wenger gibi 22 sene kalsaydım, anormal başarılar elde ederdik" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yarışında bitime bir hafta kala önemli bir galibiyet alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, artık son maça konsantre olduklarını söyledi.

    Fatih Terim
    © AA / GALATASARAY KULÜBÜ
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    Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, ligin bitimine 1 hafta kaldığına dikkati çekerek, "Son maçımızın kaldığını artık söylemeye gerek yok. Kaldı 90 dakika. Oyuncularımız gerekeni yapacaklardır" dedi.

    Son maçlarında taktiksel olarak iyi oynadıklarını anlatan Terim, "Bugün sadece yenilgi bizi şampiyonluk yarışından düşürürdü. Buna rağmen maça baskılı başlayan, rakibini iyi analiz etmiş bir Galatasaray vardı. Her çıkışımızda pozisyon bulduk. Eğer Gomis, Rodrigues, Sinan Gümüş tercihlerini farklı yapsalardı, daha farklı bir sonuç olurdu" ifadelerini kullandı.

    'İNSAN İSTENİP İSTENMEDİĞİNİ BİLMEZ Mİ?'

    Sezon sonu Arsenal'deki 22 yıllık kariyerini sonlandıracağını açıklayan Arsene Wenger'le soruyu yanıtlayan Terim, "Ben de Wenger gibi 22 sene kalsaydım, anormal başarıları elde ederdik" ifadesini kullandı.

    14 numaralı Arsenal formasıyla Thierry Henry ve Arsene Wenger, 3 Ağustos 1999
    © REUTERS / Dylan Martinez/File Photo
    Bir efsanenin sonu: Arsene Wenger 22 yılını verdiği Arsenal'den ayrılıyor
    Kendisinin 1996 yılında Galatasaray'ın başına geçtiği dönemde Wenger'in Arsenal ile sözleşme imzaladığını aktaran Terim, şunları söyledi:

    "Galatasaray'da 4 yıl şampiyon olduğum için kaldım. O zamanlar 6 ay bile kalınamayabiliyordu. Bir tek Gordon Milne vardı, o dönem o da 3 sene üst üste şampiyon olduğu içindi. Muhakkak gidişlerimde benim de hatam vardır. Ama az hatalı olan bendim. En son milli takımda oldu. 'Beni gönderdiler.' dediğimde, kimse inanmıyor. İnsan istenip istenmediğini bilmez mi? Eğer bir gün teknik direktörlüğü bırakıp, başka pozisyona geçersem, Allah nasip ederse, bu istikrarı sağlamak için hareket edeceğim."

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    Etiketler:
    Galatasaray, Arsenal Futbol Takımı, Arsene Wenger, Fatih Terim, Türkiye
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