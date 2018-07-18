Klopp'tan Özil ve Gündoğan'a destek: Bu çocuklar Almanya'da yetiştiler ancak kökleri Türk

Klopp, Sport Bild dergisine yaptığı açıklamada, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan hakkında oluşturulan baskı ve tartışmaların 'saçmalık' olduğunu söyledi.

Alman teknik adam yapılan tartışmaların yersizliğine dikkati çekerek, "Bu tamamen saçmalık. Bu ülkenin zeki insanları hoşgörü talep ediyor. Ve diğerleri de her zaman susmalı ve çocukları sorgulamamalı" ifadesini kullandı.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan fotoğrafları nedeniyle baskı altına alınmalarını eleştiren Klopp, "Şunu unutmamalıyız; bu çocuklar Almanya'da yetiştiler ancak kökleri Türk. Ancak her zaman gürültüyü koparanlar en çok duyulanlar" diye konuştu.

Türk futbolcular Cenk Tosun, Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da buluşarak fotoğraf çektirmiş ve formalarını hediye etmişlerdi. Fotoğrafın ardından Almanya'da Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik eleştiriler yapılmıştı.