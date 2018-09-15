Rusya, RUSADA’nın haklarının iade edilmesi için önerilen kriterleri kabul etti

Rusya Spor Bakanlığı’nın Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın (WADA) Rusya Dopingle Mücadele Ajansı'na (RUSADA) eski haklarının iade edilmesi için sunduğu kriterleri kabul ettiği öğrenildi.

© AFP 2018 / Marc BRAIBANT Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın uygunluk komitesi: RUSADA’nın hakları iade edilebilir

Alman gazeteci Hajo Seppelt, Twitter hesabından Rusya Spor Bakanı Pavel Kolobkov’un imzasını taşıyan ve WADA Başkanı Craig Reedie’ye hitaben yazılan mektubu yayınladı. Mektubun, WADA’dan RUSADA’ya eski haklarının iade edilmesi yönünde sunulan önerilere yanıt olarak yazıldığı anlaşıldı.

Mektupta, “RUSADA’nın haklarının iade edilmesi konusunda kaydedilen önemli ilerlemeleri kabul ettiğiniz için minnettarım. İlerleyebilmek, RUSADA’nın WADA’nın taleplerine uygunluğunu sağlamak için 22 Haziran tarihli mektubunuzda bahsedilmiş olan ‘yol haritasındaki’ kalan iki kriteri kabul etmeye hazırım” ifadelerine yer verildi.

Breaking. ARD doping editorial team: Letter from RUS sport minister to ⁦@wada_ama⁩ pres Reedie. At least in this letter McLarenReport not mentioned at all — and again RUS does NOT want to grant access to LIMS database NOW (condition set by RUS: only after reinstatement) 1/2 pic.twitter.com/mhi4mmPW8z — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) September 15, 2018

​Rusya’nın, İsviçreli Samuel Schmid'in raporundaki sonuçlara dayandırılan Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin (IOC) 5 Aralık 2017 tarihli kararını tamamen kabul ettiği bildirilen mektupta, şöyle dendi: “RUSADA’nın hakları iade edildikten sonra Rusya Soruşturma Komitesi’nin rızasıyla WADA ve Soruşturma Komitesi ile varılan mutabakat üzeri tayin edilecek bağımsız uzmana, Moskova laboratuvar bilgileri yönetim sisteminin (LİMS) verilerinin orijinal kopyasını ve mektubunuzda bahsi geçen işlenmemiş analitik verilerini inceleme imkânı biran önce sağlayacağız.”

2/2. In letter from Kolobkov NO time limit mentioned by RUS until they would need to give access to LIMS data — and NOT to the potentially corresponding samples in Moscow. Seems NOT enough for reinstatement. According to sources WADA wants to connect reinstatement with conditions — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) September 15, 2018

​Mektupta ayrıca, LIMS verileri ve işlenmemiş veriler bazında laboratuvarda tutulan örneklerle ilgili olumsuz sonuçların ortaya çıkması halinde WADA ve Soruşturma Komitesi ile işbirliği ruhuna yakışır şekilde söz konusu örneklerin bir kez daha incelenmesinin sağlanacağı ifade edildi.