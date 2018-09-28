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05:55 29 Eylül 2018
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    Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı. Galatasaraylı oyuncu Maicon Roque (önde), attığı gol sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

    'Rotasyonlu' Galatasaray, ilk yarıda zorlansa da Erzurumspor engelini aşmayı başardı

    © AA / Şebnem Coşkun
    Spor
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    Galatasaray'ın başında 300. maçına çıkan Fatih Terim, son oynanan ve kaybedilen Akhisarspor maçının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaparak başladığı maçta istediğini aldı. İlk yarının hemen başında bir topu direkten dönen Galatasaray, BB Erzurumspor'un kilidini, ikinci yarıda savunma oyuncusu Maicon ile bulduğu golle açmayı başardı.

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında konuk ettiği Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yendi.
    © AA / Metin Pala
    Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı 3-0 mağlup etti
    Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi.

    İLK YARI

    2. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası yayı içinde düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Maicon kullandı. Brezilyalı stoperin vuruşunda top kaleci Sehic'in solundaki direğe çarparak auta gitti.

    11. dakikada Donk'un pasına hareketlenen Ndiaye, ceza sahası yayı gerisinde kaleci ile karşı karşıya kalacağı pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol edemeyince, Sehic topun sahibi oldu.

    17. dakikada Acka'nın hatalı pasında topu kaparak soldan ceza sahasına giren Rodrigues'in vuruşunda, kaleci Sehic sağına gelen topu yatarak kontrol etti.

    24. dakikada sağdan ceza sahasına giren Feghouli, pasını gerideki Emre Akbaba'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Sehic'te kaldı.

    İlk yarının kalan bölümünde iki takım adına da önemli bir pozisyon yaşanmadı ve devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

    İKİNCİ YARI

    52. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, top üstten auta gitti.

    55. dakikada Feghouli'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, pasını uygun durumdaki Eren Derdiyok'a aktardı. Bu oyuncunun altıpas önünde yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle çeldi ve iki hamlede kontrol etti.

    57. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ancak Sehic meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

    65. dakikada İbrahim Akdağ'ın uzaktan şutunda, top yandan auta çıktı.

    67. dakikada Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkte Serdar Aziz'in kafayla vurduğu top, yandan auta gitti.

    74. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ömer Bayram'ın sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Maicon, kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak yakın direğin yanından ağlara gitti: 1-0.

    81. dakikada Feghouli'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues, meşin yuvarlağı soluna çekerek şutunu attı. Etkisiz giden şutta kaleci Sehic, yatarak topun sahibi oldu.

    Mücadele, 1-0 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

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    Etiketler:
    Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray, Fatih Terim, İstanbul, Türkiye
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