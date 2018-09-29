Türkiye, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Samsun Batı Park'da devam etmekte olan Dünya Kupası Finallerinde Makaralı Yay Karışık Takımlarda yarışan Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı, finalde karşılaştığı Hindistan'ı 159-152 yenerek altın madalya kazandı.
Samsun'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Türkiye, Makaralı Yay Karışık Takım'da altın madalya kazandı
Samsun Batı Park'da devam etmekte olan Dünya Kupası Finallerinde Makaralı Yay Karışık Takımlarda yarışan Yeşim Bostan ve Demir Elmaağaçlı, finalde karşılaştığı Hindistan'ı 159-152 yenerek altın madalya kazandı.
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