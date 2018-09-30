Formula 1 Soçi'de zafer Hamilton'ın

Formula 1'de sezonun 16. mücadelesi, Rusya'nın Soçi kentiyle aynı adı taşıyan 5.848 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapıldı.

© Fotoğraf : YouTube F1 pilotu Hamilton kaplanın yüreğine indirdi

Yarışa 'pole' pozisyonunda başlayan Mercedes sürücüsü Valtteri Bottas'ın yanı sıra arkasındaki Lewis Hamilton (Mercedes), Sebastian Vettel (Ferrari) ve Kimi Raikkonen (Ferrari) startta yerlerini korudu.

19. cepten kalkan Red Bull-TAG Heuer'den Max Verstappen ise 8. turda 5'inciliğe kadar tırmandı. İlk 4 sıradaki pilotlardan farklı bir lastik stratejisi seçen Verstappen, bu isimlerin 'pit stop'larını tamamladığı 19. turda liderliğe de yükseldi.

26. turda 2. sıradaki Bottas, takım emriyle yerini Hamilton'a verdi. Hamilton, Verstappen'in 43. turda pite gelerek 5. sırada piste dönmesiyle liderliğe yükseldi. Kalan bölümde rahat bir yarış çıkaran Hamilton, bu sezon 8., kariyerinin 70. birinciliğine ulaştı.

BOTTAS 2. VETTEL 3. OLDU

Hamilton'ın 2.5 saniye arkasındaki takım arkadaşı Bottas 2., liderden 7.4 saniye sonra bitişe gelen Vettel ise 3. oldu.

Bu sonuçla puanını 306'ya çıkaran şampiyona lideri Hamilton, bitime 5 yarış kala takipçileriyle arasındaki farkı 50 puana yükseltti. İngiliz sürücüyü, 256 puanla Vettel ve 189 puanla Bottas takip etti. Sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si, 7 Ekim'de yapılacak.