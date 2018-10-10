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21:07 10 Ekim 2018
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    Galatasaray

    Galatasaray'ın borcu açıklandı: 2 milyar 689 milyon TL

    © AA /
    Spor
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    Galatasaray Kulübü'nün 30 Haziran itibarıyla borcunun 2 milyar 689 milyon TL olduğu bildirildi.

    Emre Akbaba
    © Fotoğraf: Twitter
    Galatasaray, Emre Akbaba'nın bonservisini ödemek için daire satmak zorunda iddiası
    Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ekim ayı olağan divan kurulu toplantısında başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili sunum gerçekleştirdi.

    Detaylı bir sunum yapan Kançal, 30 Haziran itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklıklarının borcunun 2 milyar 689 milyon lira olduğunu söyledi.

    Alacakları 1 milyar 463 milyon lira olan Galatasaray'ın borç alacak farkının ise 1 milyar 226 milyar lira olduğu bildirildi. Bu sezon futbol takımının iç saha maçlarıyla ilgili 32 bin 640 adet kombine, 151 adet de loca satıldığı ifade edildi.

    Kançal, kısa vadeli kredilerin uzun vadeye yayıldığını vurgulayarak, döviz cinsinden kredilerin azaltıldığını sözlerine ekledi.

    MUSTAFA CENGİZ: UEFA TAMAMEN BİZİM YANIMIZDA

    Ayrıca toplantıda UEFA'nın Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermesine değinen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, şunları kaydetti:

    "UEFA, tamamen bizim yanımızda. UEFA üst kurullarına ve Türkiye Futbol Federasyonuna teşekkür ediyorum. Ancak UEFA'nın kendi içinde çatışmaları var. İncelenen 17-18 kulüpten en kötüsünün Galatasaray olduğunu söylediler ve men verdiler. Biz, 4 ay süre istedik. Mali yapıyı düzelteceğimizi söyledik. Belli bir grup, '3 yılda Galatasaray 147 milyon avro zarar etmiş. Sen bununla nasıl yeniden 4 yıllık anlaşma imzalarsın.' diyorlar. Biz kanıtladık. Müthiş gelir var. Ocaktan bu yana 8 ayda sadece seyirci hasılatından 134 milyon lira gelir elde ettik. UEFA buna baktı".

    Etiketler:
    UEFA, Galatasaray, Kaan Kançal, Mustafa Cengiz, İstanbul, Türkiye
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