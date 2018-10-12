Ali Koç'un 'Fenerbahçe paramparça' açıklamasının detayları ortaya çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkan Ali Koç'un "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" açıklamasının ayrıntıları belli oldu. Fenerbahçe Futbol Takımı'nın 5 gruba bölündüğü ileri sürüldü.

© AA / Serhat Çağdaş Fenerbahçe'de 3 futbolcu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç'un çarşamba günü FB TV'de yaptığı açıklamalarda "Takım paramparça. Herkes gruplara ayrılmış" ifadesini kullanması dikkat çekmişti.

Kulübe yakın kaynaklar, takımda gruplaşmanın olduğunu ve futbolcuların 5 gruba bölündüğünü ifade etti.

Takvim'in aktardığı habere göre, söz konusu 5 grubun temelini ise Kuzay Afrika Grubu ve eski yerliler gurubu teşkil ediyor. Kuzey Afrika Grubu'nda Slimani, Dirar, Aatıf ve Benzia yer alıyor. Slimani'nin bu gruptan ayrıldığı da iddia ediliyor.

'YERLİLER FİRE VERDİ'

Eski yerliler grubunda ise Volkan, Mehmet Topal, Alper, Hasan Ali ve Şener yer alıyor. Volkan kadro dışı kalana kadar en güçlü grup buydu.

Benzia'nın takıma yeni katılmış olmasına rağmen Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılmasına karşı tavır aldığı ve bu yüzden Phillip Cocu tarafından Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçlarında yedek kaldığı da iddia ediliyor. Benzia'nın bundan sonraki tavırları ise çok önemli.

Kuzey Afrika Grubu: Slimani, Dirar, Aatıf, Benzia

Eski Yerliler Grubu: Volkan, Topal, Alper, H.ali, Şener

Eski Yabancılar Grubu: Skrtel, Valbuena, Roman, Isla

Yeni Transferler Grubu: Jaılson, Ayew, Frey, Reyes

Gençler Grubu: Barış, Berke, Ferdi