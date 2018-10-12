Ali Koç'un 'Fenerbahçe paramparça' açıklamasının detayları ortaya çıktı

Kulübe yakın kaynaklar, takımda gruplaşmanın olduğunu ve futbolcuların 5 gruba bölündüğünü ifade etti.
Takvim'in aktardığı habere göre, söz konusu 5 grubun temelini ise Kuzay Afrika Grubu ve eski yerliler gurubu teşkil ediyor. Kuzey Afrika Grubu'nda Slimani, Dirar, Aatıf ve Benzia yer alıyor. Slimani'nin bu gruptan ayrıldığı da iddia ediliyor.
'YERLİLER FİRE VERDİ'
Benzia'nın takıma yeni katılmış olmasına rağmen Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılmasına karşı tavır aldığı ve bu yüzden Phillip Cocu tarafından Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçlarında yedek kaldığı da iddia ediliyor. Benzia'nın bundan sonraki tavırları ise çok önemli.
Kuzey Afrika Grubu: Slimani, Dirar, Aatıf, Benzia
Eski Yerliler Grubu: Volkan, Topal, Alper, H.ali, Şener
Eski Yabancılar Grubu: Skrtel, Valbuena, Roman, Isla
Yeni Transferler Grubu: Jaılson, Ayew, Frey, Reyes
Gençler Grubu: Barış, Berke, Ferdi
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