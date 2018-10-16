Manchester United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ a satışına Kaşıkçı engeli

MANCHESTER UNİTED'IN TAHMİNİ DEĞERİ 3 İLA 4 MİLYAR STERLİN ARASINDA
İngiliz basını, Bin Selman'ın değeri yaklaşık 3 ila 4 milyar sterlin olduğu tahmin edilen United için Glazer'a elindeki hisseleri almak için teklif yaptığını iddia etmişti.
Orta Doğu basınına göre, 850 milyar sterlin değerinde mal varlığına sahip olduğu söylenen Selmanlar'ın İngiliz devini satın almak için 4 milyar sterlini gözden çıkaracağını öne sürmüştü.
United'ın büyük ortağı Avram Glazer'in gelecek hafta Riyad'a yatırım konferansına gidecek olması ise Suudi Arabistanlılarla masaya oturacağı söylentilerini de artırsa da, Glazer ailesinin kulübü satmak istemediği biliniyor.
Öte yandan Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Avram Glazer, satış iddialarını yalanlayarak, "Manchester United satılık değildir" demişti.
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