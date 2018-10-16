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22:53 16 Ekim 2018
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    Manchester United’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’ a satışına Kaşıkçı engeli

    © AFP 2018 / ALEXANDER NEMENOV
    Spor
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    Manchester United'ın hissedarları, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolması ve burada öldürüldüğüne dair açıklamalar yapılmasının ardından kulübün Suudi kraliyet ailesine satmaktan vazgeçtiği ileri sürüldü.

    ABD Başkanı Trump ve Suudi 2. Veliaht Prensi Selman
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump: Prens Selman, Kaşıkçı olayıyla ilgili bilgisi olduğunu reddetti
    Başta kulübün büyük hissedarlarından Avram Glazer olmak üzere hissedarların çoğunluğunun, Manchester United'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a satışına Cemal Kaşıkçı olayı sonrasında olumsuz bakması nedeniyle, satışın iptal olduğu iddia edildi.

    MANCHESTER UNİTED'IN TAHMİNİ DEĞERİ 3 İLA 4 MİLYAR STERLİN ARASINDA

    İngiliz basını, Bin Selman'ın değeri yaklaşık 3 ila 4 milyar sterlin olduğu tahmin edilen United için Glazer'a elindeki hisseleri almak için teklif yaptığını iddia etmişti.

    Orta Doğu basınına göre, 850 milyar sterlin değerinde mal varlığına sahip olduğu söylenen Selmanlar'ın İngiliz devini satın almak için 4 milyar sterlini gözden çıkaracağını öne sürmüştü.

    Cemal Kaşıkçı
    © AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH
    AP: Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğüne dair kanıt bulundu
    GLAZER: MANCHESTER UNİTED SATILIK DEĞİLDİR

    United'ın büyük ortağı Avram Glazer'in gelecek hafta Riyad'a yatırım konferansına gidecek olması ise Suudi Arabistanlılarla masaya oturacağı söylentilerini de artırsa da, Glazer ailesinin kulübü satmak istemediği biliniyor.

    Öte yandan Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Avram Glazer, satış iddialarını yalanlayarak, "Manchester United satılık değildir" demişti.

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    Etiketler:
    Manchester United'ın Bin Selman ailesine satışı, Manchester United, Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Avram Glazer, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu, Suudi Arabistan, İngiltere
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