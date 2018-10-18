Kayıt
14:02 18 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Fatih Terim

    'Kebapçı Selahattin' mahkemede konuştu: Terim sarhoştu, yumruk atmak istedi ancak denk gelmedi, ardından kendisini dövdüm

    © REUTERS / Murad Sezer
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 11

    Çeşme'de Selahattin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yargılanmasına başlandı. Söz konusu olaydan sonra kamuoyunda 'Kebapçı Selahattin' olarak anılmaya başlayan Aydoğdu, "Terim sarhoştu, yumruk atmak istedi ancak denk gelmedi, ardından kendisini dövdüm" dedi.

    Fatih Terim hakkında darp iddiasıyla açılan davanın duruşması, Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Fatih Terim katılmadı. Tutuksuz yargılanan sanık E.Ö, müştekiler Selahattin Aydoğdu ve P.Z.Ç. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

    Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık E.Ö, emniyette verdiği ifadesini tekrar ettiğini, kimseye hakaret etmediğini ve tehditte bulunmadığını iddia etti. Suçsuz olduğunu savunan E.Ö, beraat talebinde bulundu.

    Fatih Terim
    © AA /
    Fatih Terim'in çıkardığı kavganın yeni görüntüleri çıktı
    Terim'in, kendisini darp etmediğini ileri süren Aydoğdu, aksine Terim'e kendisinin vurduğunu iddia etti. Aydoğdu, "Yaralanmama ilişkin bir raporum da yoktur. Şikayetçi olduğum konu, iş yeri dokunulmazlığımın ihlal edilmesi ve tehdit edilmemdir. 'Kasten yaralama' suçu açısından şikayetim bulunmamaktadır. Davaya katılma talebim yoktur" dedi.

    Terim'in avukatı Rezan Epözdemir'in "Alaçatı'da 15 Temmuz 2017'deki olayın sıcağı sıcağına olduğu bir zamanda karakola giderek 'Terim bana saldırdı, yumruk attı' diye ifade vermişsiniz. Çeşme Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldığınız mevcut. Buna ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Aydoğdu, "Terim, bana yumruk atmak istedi, ancak denk gelmedi. Çünkü çok sarhoştu. Ardından ben kendisini dövdüm. Hastaneye gittim ama yaralanmamın olmadığını söyledim. Almış olduğum bir rapor yoktur. Duruşmada şu an verdiğim ifadem doğrudur" diye konuştu.

    Aydoğdu'nun avukatı Doğan Akbaş, Terim'in beyanlarının olaydan uzunca bir süre sonra alındığını, bu durumun ortalığın yatışmasını sağlamaya yönelik olduğunu savunarak, ceza yargılamasında maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi için taraf ve vekillerinin karşılıklı sorular sormasının elzem olduğunu belirtti. Avukat Akbaş, bu nedenle Terim'in mahkemeye davet edilmesini ve duruşmaya katılmasını istedi.

    Akbaş, ayrıca Terim'e ek savunma hakkı verilerek, "İş yeri dokunulmazlığı ihlali" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

    Müşteki P.Z.Ç. ise sanık E.Ö. hakkındaki şikayetinin devam ettiğini belirterek, davaya katılma talebi olduğunu söyledi.

    Avukat Epözdemir, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın dağıtıldığını, ilgisiz olayların aynı iddianame kapsamına alındığını ve ayrı yürütülmesi gereken davaların birlikte görüldüğünü öne sürerek, bu davadaki sanık E.Ö. ve müşteki P.Z.Ç arasındaki olay ile müvekkili Terim ve Aydoğdu arasındaki davanın farklı olduğunu kaydetti.

    Terim'in ifadesinin talimatla alındığını anımsatan Epözdemir, müvekkilinin mahkemeye çağrılması talebini ise "komik" diye niteledi.

    'TERİM'İN ANNESİNE KÜFREDİLDİ' İDDİASI

    Epözdemir, Terim'in Bodrum'da ailesiyle birlikte yemek yerken Çeşme'deki durumdan haberdar olduğunu, önceden tanıdığı Aydoğdu'yu telefonla aradığını, annesine küfür edilmesi üzerine Bodrum'dan Çeşme'ye geldiğini ileri sürdü.

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim
    © AA / Metin Pala
    Fatih Terim ve damatlarının 'mekan basma' anı, kameralara yansıdı
    Rezan Epözdemir, müvekkili Terim'in, Aydoğdu'yu darp ettiğini belirterek, Aydoğdu'nun Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğünde verdiği "Yumruk atarak beni darp etti" şeklindeki ifadesi ve olayın ardından Çeşme Devlet Hastanesinden alınan darp raporuyla da bunun ortaya konulduğunu savundu.

    Müşteki P.Z.Ç'nin, babasının vefat etmesinin ardından Terim'e emanet edildiğini söyleyen Epözdemir, P.Z.Ç'nin olay günü taciz edilmesi karşısında Terim'in üzüldüğünü, olayın bunun üzerine meydana geldiğini iddia ederek, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması talebinde bulundu.

    Bu davaya ilişkin hazırlanan iddianamede, "İş yeri dokunulmazlığı ihlali" suçlamasıyla ilgili bir anlatımın olmadığını ifade eden Epözdemir, müvekkiline ek savunma hakkı verilmesi ve cezalandırılması yönündeki talebi de kabul etmediklerini ifade etti.

    "Aydoğdu dayak yemiş olmasına rağmen, basın mensupları önünde dayak yemediği iddiasını ortaya atmak için kurgulanmış bir ifade vermektedir" beyanında bulunan Epözdemir, Terim'in samimi ifadelerinin göz önünde bulundurulmasını, müvekkili hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

    Hakim, avukat Akbaş'ın, Terim'e ek savunma verilmesi ve mahkemeye davet edilmesi talebinin reddine karar vererek, duruşmayı erteledi.

     

    Etiketler:
    tartışma, kavga, ifade, Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Selahattin Aydoğdu, Fatih Terim, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı Yarışması kazananları
    2018 yılının en iyi vahşi yaşam fotoğrafları açıklandı
    Karikatür
    Sırbistan Savunma Bakanı, ABD Büyükelçisini boş balkabağına benzetti
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet