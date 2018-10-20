Mourinho ‘Nurmagomedov tarzında’ Chelsea antrenörünün üzerine yürüdü

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında lider Chelsea, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Manchester United'ı ağırladı. Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Chelsea’nın Barkley ile beraberliği sağlamasının ardından kulübün yardımcı antrenörü Marco Lanni, Mourinho’nun tam önünde abartılı sevinç gösterisinde bulundu.
Bunun üzerine çılgına dönen Mourinho, koşarak Lanni’ye ulaşmaya çalıştı, fakat güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.
Bu sahne, Twitter kullanıcılarına UFC hafif sıklet unvan maçında rakibi Conor McGregor’un ekibine saldıran Rus karma dövüşçü Habib Nurmagomedov'un hareketini hatırlattı.
Pathetic behaviour by that Chelsea coach & totally disrespectful to a man who won the club so many trophies.— Piers Morgan (@piersmorgan) October 20, 2018
No wonder Mourinho went nuts. pic.twitter.com/8jJSOX8BDk
‘Jose Mourinho Stanford Bridge’de neredeyse Habib Nurmagomedov gibi yaptı’
Jose Mourinho went Khabib really fast#CHEMUN pic.twitter.com/VYSXrewOaS— Mwalimu Minyori (@timothyminyori) October 20, 2018
‘Jose Mourinho çok hızlı bir şekilde Habib oldu’
That moment when the spirit of Khabib entered Mourinho 😂 #CHEMUN #PremierLeague pic.twitter.com/kOv8HV29Gz— Adébóyè👑🇳🇬🇨🇦🦅 (@leekjefe_) October 20, 2018
‘Habib’in ruhunun Mourinho’nun içine geçtiği an’
Jose Mourinho ise maç sonrasında Lanni’nin kendisinden özür dilediğini açıkladı.
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