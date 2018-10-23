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07:31 23 Ekim 2018
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    Galatasaraylı oyuncu Wesley Sneijder

    Sneijder: Fatih Terim'le çalışmak isterim

    © AA / Berk Özkan
    Spor
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    Galatasaray'dan ayrılarak Nice'e oradan da Al Gharafa'ya transfer olan Wesley Sneijder sarı-kırmızılılarla ilgili açıklamalar yaptı. Fatih Terim'le tekrar çalışmak istediğini dile getiren Sneijder, Galatasaray'dan ayrılık sürecini de anlattı.

    Galatasaray'ın eski futbolcularından Wesley Sneijder, beIN Sports Haber'e açıklamalar yaptı.

    "Kendi ülkenizde oynadığınız maçlar daha özel. Ajax — PSV derbileri çok güzeldi. İspanya'da Real Madrid — Barcelona derbisi çok başkaydı. Gol de atmıştım. Ancak İtalya'daki derbiler çılgıncaydı. Inter — Milan. İki takım da aynı statta oynuyor" diyen Sneijder, "Taraftarlar yarı yarıya oturuyordu. Birçok derbide bu olmaz. Galatasaray — Fenerbahçe derbisinde sadece bir takımın taraftarı oluyor. İtalya'da kale arkası tribünü tamamen deplasman takımına verilirdi. Bu özel derbilerde forma giydiğim için şanslıyım" ifadesini kullandı.

    Fatih Terim
    © REUTERS / Murad Sezer
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    Sneijder, devamında şunları kaydetti:

    'GALATASARAY'DA REAL'İ YENEBİLECEĞİMİZİ GÖSTERDİK'

    — Galatasaray'da Real Madrid'e ilk maçta 3-0 yenilmiştik. Takımdaki herkes tüm dünyaya Real Madrid'e rakip olabileceğimizi göstermek istiyordu. 3-1 yaptık durumu, sadece 1 gol gerekiyordu. Mourinho'nun son 20-25 dakika korkudan titrediğini biliyorum.

    'ANTRENÖRLER ÇOK ÖNEMLİDİR'

    — Antrenör çok önemlidir. İnsanı açıdan da çok önemli bir figürdür, sadece taktik değil. Zidane inanılmaz bir iş başardı ama kulüpten ayrılmak için daha iyi bir zaman olamazdı. Zirvede bıraktı. Yeni gelen antrenörün işi çok zordur. Aynısını Inter'de de görmüştük. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştık ama Mourinho'nun ayrılmasından sonra takım çok zorlanmıştı. Transferler her zaman risklidir ama Real Madrid'de görmeyi çok isteyeceğim bir oyuncu ismi vermem gerekirse o isim Hazard olur.

    'GALATASARAY'DA EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞIM'

    — Galatasaray'da en büyük hayal kırıklığım kulüpten ayrılmak zorunda kalmaktı. Ayrılmaya hazır değildim. Orada çok güzel zamanlar geçirdim. Formamı aldılar, 10 numarayı başkasına verdiler. Tatilden dönene kadar haberim yoktu. Tatilden dönüşüm ve kulüpten ayrıldığım güne kadar hayal kırıklığıydı. Takımda hala pek çok şey yapmak istiyordum. Ama bazen birileri sizin için karar alır ve siz de uymak zorunda kalırsınız.

    'FATİH TERİM İLE ÇALIŞMAK İSTERİM'

    — Fatih Terim ve Mourinho ile tekrar çalışmak isterim. İkisiyle de aram çok iyiydi. Mourinho, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra bana öz güven verdi. Fatih Terim'de aynısını Inter'den ayrıldıktan sonra yaptı. Saha dışında ikisinin de benzer olduğunu söyleyebilirim. Gelecekte ikisiyle de yeniden çalışmayı çok isterim. Fatih Terim beni Galatasaray'a getirdi ve ilk günden itibaren orada özel bir yerim olduğunu hissettirdi.

     

    Etiketler:
    mesaj, Çalışma, Ayrılık, Galatasaray, Fatih Terim, Wesley Sneijder, Türkiye
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