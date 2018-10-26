FIFA Konseyi: Rusya’daki Dünya Kupası tarihin en iyisi

FIFA Konseyi’nin, Rusya’daki 2018 FIFA Dünya Kupası’nı, dünya kupası tarihinin en iyi organizasyonu olarak kabul ettiği belirtildi.

FIFA Konseyi üyesi Aleksey Sorokin, konsey toplantısında sunulan rapora ilişkin olarak, Rusya ev sahipliğinde yapılan 2018 Dünya Kupası'nın, altyapının durumu, spor yönünün saflığı ve genel olarak tüm turnuvanın iyi organize edilmesi kriterleri açısından tarihin en iyisi kabul edilebileceğinin belirtildiğini aktardı.

Sorokin, futbol ve futbol dışı kategoriler açısından 2018 Dünya Kupası'nın FIFA tarafından ev sahibi ülkenin büyük başarısı olarak kabul edildiğini belirtti.

RUS EKONOMİSİNE KATKISI 14.5 MİLYAR DOLAR

Daha önce Dünya Kupası'nın Rus ekonomisine katkısının 952 milyar ruble (yaklaşık 14.5 milyar dolar) olduğu açıklanmıştı.

FIFA Konseyi toplantısı Ruanda'da gerçekleşti.