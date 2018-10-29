Real Madrid'de Lopetegui dönemi 4 ay sürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu, 52 yaşındaki İspanyol teknik adamın sözleşmesinin feshedilmesine karar verdi.
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Hizmetlerinden dolayı Lopetegui ve ekibine teşekkür edilen açıklamada, teknik direktörlük görevini geçici olarak Santiago Solari'nin üstleneceği belirtildi.
2018 FIFA Dünya Kupası öncesi 2 yıldır çalıştırdığı İspanya Milli Takımı'ndan ayrılarak Real Madrid'in başına geçen Lopetegui'nin görevi 4 ay sürdü.
Lopetegui yönetimindeki Real Madrid, 14 resmi karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Başkent ekibi, La Liga'nın 10. haftası sonunda topladığı 14 puanla 9. sırada bulunuyor.
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