Serdar Ali Çelikler'den Serdar Aziz iddiası

Galatasaray'dan gönderilen Serdan Aziz'in olayıyla ilgili yazan Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, yeni bir iddia ortaya attı.

Abdürrahim Albayrak'ın Terim-Serdar son görüşmesinden evvel 10 kadar muhabire "Serdar Aziz'i Affettik" bilgisini verdiğini öne süren Çelikler, yazısını şöyle sürdürdü:

"Öncelikle kesin bir bilgi. Abdürrahim Albayrak; Terim-Serdar son görüşmesinden evvel 10 kadar muhabire 'Serdar Aziz'i Affettik' bilgisini verdi. Sonra Terim-Serdar görüşmesi ertelendi.

Ertesi gün Serdar Aziz 'Çalışma kültürleri uyuşmadığı' gerekçesi ile yollandı. Tıpkı sezon başında Gomis'in gönderildiği gibi. Tıpkı Gomis'te olduğu gibi Serdar Aziz'in gönderilme kararı da bizzat ve sadece Fatih Terim'in isteği ve kararıyla alınmıştır. Şimdi, daha evvel Hagi ile, Riera'yı hastanelik eden Melo ile, Hasan Şaş gibi bir fedai ile "futbol ve çalışma kültürü uyuşan'; kendisine doğrudan 'gider' yapan Arda Turan ve Burak Yılmaz'ı sonradan "gönlüne almadan da olsa kadroya alabilen' Fatih Terim, son 1 yıldır en çok forma verdiği isimle çalışma prensiplerine uyuşmadığı için yolları ayırdığına inanmamızı istiyor..

O zaman soruyorum;

1- Serdar Aziz, bizim bilmediğimiz çok daha büyük kusurlar mı işledi yoksa bu kararın asıl sebebi Albayrak'ın bir gün önce muhabirlere 'affettik' sızdırması yapması mı? Yani 'daha ben görüşmeden nasıl affettiniz' egosu mu?

Ayrıca kulüp resmi kanalları dışında yapılan açıklamada Terim, '1 maçlık karar değil. İlgili idari ve sportif arkadaşlara 1.5 ay önce verdiğim liste var' diyor. O listede Serdar Aziz'in satışının istendiği bilgisi var mıdır?

2- Yıllık 3.350 milyon Euro net maaş alan ve 2.5 milyon Euro imza parası alan, dolayısıyla yıllık ücreti yaklaşık 3.750 milyon Euro'ya gelen 29 gol atmış Gomis'in para için gönderildiğine inanıyorsak, yıllık 4 milyon Euro net maaş ve 3.5 milyon Euro da imza parası isteyen Alan'ın kaç gol atmasını beklemeliyiz?"