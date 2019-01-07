Rus kayakçı, Rusya’ya tarihi bir madalya getirdi

İtalya, İsviçre, Almanya'da gerçekleşen Tour de Ski 2018-2019 dün sona erdi. Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, yarışlarda Rusya'ya tarihi bir madalya getirdi. 9 kilometrelik serbest stil final etabını 2 dakika 42 saniyede bitiren Nepryaeva, gümüş madalyayı ülkesine kazandırdı.
Max Marmur
Yarışlarda birinci Norveçli Ingvild Flugstad Østberg, üçüncü de Finlandiyalı Krista Pärmäkoski oldu.
Daha önce hiçbir Rus kadın bu alanda ilk üçe girememişti. Nepryaeva, böylece bir ilki başarmış oldu. 2008'deki yarışlarda da Rus Olga Roçeva beşinci olmuştu.
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