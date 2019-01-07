Rus kayakçı, Rusya’ya tarihi bir madalya getirdi

Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, 29 Aralık-6 Ocak tarihlerindeki Tour de Ski’deki haftalık kayaklı koşu yarışmasında gümüş madalya aldı. Bu alanda ilk üçe giren ilk Rus kadın kayakçı olan Nepryaeva, Rusya’ya tarihi bir madalya getirmiş oldu.

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İtalya, İsviçre, Almanya'da gerçekleşen Tour de Ski 2018-2019 dün sona erdi. Rus kayakçı Natalya Nepryaeva, yarışlarda Rusya'ya tarihi bir madalya getirdi. 9 kilometrelik serbest stil final etabını 2 dakika 42 saniyede bitiren Nepryaeva, gümüş madalyayı ülkesine kazandırdı.

Yarışlarda birinci Norveçli Ingvild Flugstad Østberg, üçüncü de Finlandiyalı Krista Pärmäkoski oldu.

Daha önce hiçbir Rus kadın bu alanda ilk üçe girememişti. Nepryaeva, böylece bir ilki başarmış oldu. 2008'deki yarışlarda da Rus Olga Roçeva beşinci olmuştu.