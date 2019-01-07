Akhisarspor kaptanı Kısa: Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız

Akhisarspor kaptanı Bilal Kısa, ligin ikinci yarısındaki puan hedeflerinden şampiyonluk yarışına, Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'nin ligdeki durumuna kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
‘DAHA YUKARILARDA OLMAMIZ GEREKİRDİ'
Sezonun ilk yarısından çok memnun olmadıklarını belirten Kısa, "İlk yarıya baktığımızda aslında bizim için çok iyi geçmedi. Aslında Süper Kupa ile başladık. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra tarihimizde bir ilki yaşamıştık ve sonrasında Süper Kupa'yı da kazanarak yeni bir ilki gerçekleştirdik. Süper Kupa'da Galatasaray'ı eleyerek kupayı şehrimize getirdik. Aslında o bakımdan çok iyi ve moralli başlamıştık. Yeni sezona da hoca değişikliğiyle başladık. Fikstürümüz de zorluydu" dedi.
İlk maçlarının da Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile oynayarak zorlu fikstürle başladıklarını ifade eden Kısa, "O arayı açıkçası iyi değerlendiremedik. İç sahadaki maçlarımızı kazansaydık belki daha iyi olabilirdi ama o açıdan kötü bir başlangıç yaptık. Sonrasında da hoca değişikliği yaşandı, ligin sonuna doğru da toparlandık ve iyi bir takım ortaya koymaya, birlikte hareket etmeye başladık. Puan olarak iyi bir yerde değiliz. Daha yukarılarda olmamız gerekirdi. Ama bu sene gerçekten zorlu bir lig geçiyor. Hem üst taraf hem de alt tarafa bakıldığında, şu takım altta kalır ya da yukarı çıkar diyemiyoruz. İlk yarının sonları bizim için iyi oldu ama puan olarak biraz daha üste çıkmamız gerekirdi" diye ekledi.
‘HEDEFİMİZ AKHİSARSPOR'U LİGDE TUTMAK'
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden Akhisarspor'da kaptan Bilal Kısa, hazırlıklarla ilgi şunları söyledi:
"İkinci yarı hazırlıklarına başlayalı 4 gün oldu. Kısa bir hazırlık kampı olacak. Kupada devam ediyoruz. Ligde ise 3 hafta gibi bir aramız olacak. O nedenle 1 hafta daha buradayız ve en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Eksiklerimiz var ve bu sezon büyük sakatlıklar yaşadık. Kadro dışı kalan Seleznyov gitti. O yönden tabii transferler gelecektir. Daha güçlü bir takım olacağız. Yine zorlu bir fikstürle başlıyoruz ama iyi başlamak zorundayız. Fazla maç şansı da kalmıyor. Az maç kaldığı için de iyi başlamak zorundayız. Zor geçecek. Her takım transfer yapıyor, her takım kadrosuna iyi oyuncular katmak istiyor. Tabii ki hedefimiz Akhisarspor'u ligde tutmak. Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."
Süper Lig'de kalma barajının 38 puan olacağını vurgulayan Kısa, "38 puanı bulur diye düşünüyorum. 38 puanı bulan takım kümede kalır. Altında yer alan takımlar da küme düşer. Çünkü puanlar birbirine yakın. Gecen sezonda 3 puan civarındaydı. Çok takım var ve çok zor geçecek. Üst sıralarda baktığımız zaman Başakşehir'in liderliği var. Galatasaray yine en büyük adaylardan bir tanesi. Beşiktaş toparlanma sürecinde. Üst tarafta çekişmeli geçecek. Ligin sonuna kadar hem ligin üst kısmı hem de alt sıralardaki takımlar bu mücadeleyi devam ettirecek. Güzel bir lig devam ediyor, inşallah sezon sonuna kadar devam eder" ifadelerini kullandı.
‘BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYON OLABİLİR'
Süper Lig'de Başakşehir'in şampiyonluk yarışında avantajlı olduğunu söyleyen Kısa, "5 senedir ligin üst sıralarına oynuyorlar ama bir türlü sonunu getiremediler. Bu sezon biraz daha güçlüler. Artık tecrübelendiler diye düşünüyorum. Yine de çok zor geçecek. Fenerbahçe'yi bu sezon bu durumdan uzak tutuyoruz tabii ki. Durumları ortada. Galatasaray en büyük adaylardan bir tanesi. Beşiktaş'ın ise zorlayacağını düşünüyorum. Başakşehir bu sene şampiyon olabilir mi? Olabilir ama kolay olmayacak" dedi.
Kaptan Bilal Kısa, ligde kötü günler geçiren eski takımı Fenerbahçe hakkında da, "Fenerbahçe tarihinde ilk kez böyle bir duruma düştü. Açıkçası hiçbir futbol severe bu durumu istemez. Büyük bir camia. Onlarda ligin ikinci yarısında toparlanacaktır ama hedeften koptular. Bu sezon onlar için çok zor geçiyor. Onlara da başarılar diliyorum durumlarından dolayı. Çok da söylenecek bir şey yok, Her Fenerbahçe taraftarı bu durum çok üzgündür. İkinci yarı toparlanacaklardır. Galatasaray ise en büyük şampiyonluk adayı. Başakşehir ile birlikte ikisinden biri ipi göğüsleyecektir. Son döneme avantajlı giren takım şampiyonluk ipini göğüsler" açıklamasını yaptı.
Ligin ikinci yarısının ilk maçında Beşiktaş'a karşı kazanmak istediklerini vurgulayan Kısa, "Beşiktaş son dönemlerde sıkıntılı. Pepe'nin ayrılması gibi içeride bazı sıkıntıları var. Burak ise Türkiye'nin en iyi golcüsü diyebilirim. Galatasaray'da da birlikte oynadım. Bana göre Türkiye'nin en iyi golcüsü. Beşiktaş'a çok katkı yapacağını düşünüyorum. İlk maçımızı evimizde onlara karşı oynayacağız. Beşiktaş'a karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Burak gol atmaz, biz de Beşiktaş maçını kazanırız" dedi.
‘MOTİVASYON HER ZAMAN FARKLI'
Süper Lig'in 3 büyük takımına karşı gösterdikleri performans hakkında da Kısa, "Motivasyon her zaman farklıdır. Ligde 7. sezon ve Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı çok iyi maçlar oynadık. Akhisar'ın genetiğinde böyle bir alışkanlık oldu. İnşallah buna da ilk maçta başlarız" açıklamasını yaptı.
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