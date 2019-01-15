Boluspor-Galatasaray maçına kar engeli

© AFP 2018 / Valery Hache İtalyan gazeteci Di Caprio: Kesin gelir diyemem ama Galatasaray, Balotelli ve menajeriyle irtibatta

Boluspor ile Glatasaray arasından Oynanması Planlanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçı, 'kötü hava koşulları ve elverişsiz saha zemini' gerekçesiyle yarına (16.01.2019) ertelendi.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, karşılaşmanın yarına ertelendiğini belirterek, "Soyunma odasına girdik. Hakemler haklı olarak, sahanın zeminini de gördü, futbolcuların sağlığını da riske atmak istemediler. Maç yarına ertelendi. Maçın başlama saati, sonra belli olacak" ifadelerini kullandı.

❄ ❌ Boluspor ile deplasmanda karşılacağımız Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçı yoğun kar yağışı nedeniyle yarına ertelendi. pic.twitter.com/UnoJ3BgS0m — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 15, 2019

​​Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı ise müsabakanın başlangıç saatine kadar bekleyen hakemlerin sahayı yeniden incelediğini aktararak, "Az önce belli oldu. Maç yarın oynanacak. Belki federasyon başlama saatini öne alabilir. Ancak kitapta yazan, maçın aynı saatte başlaması" diye konuştu.

'MAÇIN BAŞLAMA SAATİ DAHA SONRA BELLİ OLACAK'

Hem Boluspor'un hem de yetkililerin maçın oynanabilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Çarıkçı, "Maalesef kar durmadı. İnşallah maç yarın oynanır" değerlendirmesinde bulundu.

İki takım arasında yarın oynanması gereken karşılaşmayla ilgili son kararı, Türkiye Futbol Federasyonu verecek.