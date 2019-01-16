Ozan Kabak Stuttgart'ta

Galatasaraylı Ozan Kabak, 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Stuttgart'a transfer oldu.

Daha önce teknik direktör Fatih Terim ile görüşen ve Galatasaray'da kalma kararı alarak Stuttgart'ın teklifini reddeden Ozan Kabak için yeni bir teklif yapıldı.

Ozan Kabak transferi için ısrarlı olan Bundesliga ekibi Stuttgart yaklaşık 12 milyon euro'luk yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Galatasaray yönetiminin forvet transferinde kaynak yaratma adına Alman ekibi Stuttgart'ın yaptığı 12 milyon euro'luk teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Böylelikle son yıllarda yurt dışına giden en pahalı 5 oyuncu arasına giren genç oyuncunun Florya'da takım arkadaşlarıyla vedalaştığı belirtildi.