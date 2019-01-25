'Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotunun lisansı ticari uçuş için elverişli değildi'

Emiliano Sala'yı taşıyan ve Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken Manş Denizi üzerinde kaybolan uçağın pilotunun sahip olduğu özel pilot lisansının ticari uçuşlarda görev almaya uygun olmadığı öne sürüldü. Öte yandan dün durdurulan arama çalışmalarına devam edilmesi yönünde çağrılar çığ gibi büyüyor.

© REUTERS / Stephane Mahe Arjantinli futbolcu Sala'yı da taşıdığı sanılan uçak kayboldu

İngiltere Premier Ligi ekibi Cardiff City'nin transfer ettiği futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın pilotu hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Özel havacılık idaresi pilotun ABD'den özel uçuş sertifikası aldığını söyledi. Ancak, ABD yasalarına göre özel uçuş lisansı alan pilotların ticari havayolu şirketlerinde ya da para karşılığı taşımacılık yapabilmesini kısıtlayan bir yasa bulunduğu belirtildi.

'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'

Havacılık Kaza Soruşturma Dairesi'nden (The Air Accident Investigation Branch) yapılan açıklamada, kaza hakkında derinlemesine bir soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Havacılık Kaza Soruşturma Dairesi sözcüsü, pilotun lisansı da dahil olmak üzere uçuşun tüm operasyonel yönlerini araştırıyoruz açıklamasında bulundu.

Federal Havacılık Kurumu kayıtlarına göre, 59 yaşındaki yarı zamanlı pilot Dave Ibbotson'ın özel pilot lisansına sahip olduğu ve tıbbı testlerini en son Kasım ayı içerisinde verdiği yer alıyor.

'PASLANDIM'

© REUTERS / Stephane Mahe Polise göre futbolcu Emiliano Sala'nın hayatta olma şansı az

Diğer yandan Daily Mail'de yer alan habere göre, pilot Dave Ibbotson'ın uçuştan kısa bir süre önce de arkadaşına 'paslandığını' söylediği aktarıldı.

Birleşik Krallık Sivil Havacılık Otoritesi ise, kazaya karışan uçağın ABD'de kayıtlı olduğunu ve bu nedenle de ABD'nin konu hakkındaki yasalarının devam eden soruşturmada bağlayıcı olduğunu belirtti.

'HAVA KOŞULLARI, UÇAĞIN BU TARZ BİR UÇUŞA ELVERİŞLİ OLMAMASI VE UÇUŞUN GECE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR OLMASI KAZAYI ÇAĞIRMIŞ'

Kazayı BBC'nin Galler radyosuna yorumlayan havacılık danışmanı Alastair Rosenchein, "Kazadaki sorun, tek motorlu (pervaneli) bir uçağın kış mevsiminde gece vakti deniz aşırı bir uçuş gerçekleştirmesiydi. Ancak tüm bu koşullar bir araya gelerek kazaya davetiye çıkaran bir kombinasyona dönüştü" şeklinde konuştu.

Öte yandan İngiltere'ye bağlı Guernsey adası polisinden yapılan açıklamada, Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağı arama faaliyetine son verildiği açıklanmıştı.

© REUTERS / Stephane Mahe Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağı arama çalışmaları durduruldu

Yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanın tarandığı belirtilen açıklamada, cep telefonu verilerinin ve uydu görüntülerinin incelendiği ancak uçaktan ve yolculardan herhangi bir ize rastlanamadığı belirtilmişti. Ancak, başarılı futbolcunun ablası Romina Sala, araştırma ve kurtarma ekiplerinden umutlarını kaybetmemelerini ve aramalarına devam etmelerini istedi.

'KARDEŞİMİN HALA HAYATTA OLDUĞUNA İNANIYORUM'

Kardeşinin halen hayatta olduğuna inandığını belirten Sala, "Kardeşim ve pilotun hala hayatta olduğunu hissediyorum. Yalvarıyorum arama çalışmaları devam etsin." dedi.

'SALA ORTAYA ÇIKMALI VE ADALETLE BU ÇÖZÜLMELİ'

Arama çalışmalarının durdurulmasına yönelik bir tepki de Sala'nın eski kız arkadaşı Berenice Schkair'den geldi. Schkair, ""Aramaya devam etmeliler. Sala ortaya çıkmalı ve adaletle bu çözülmeli. Başkanlardan araştırmaya müdahale etmelerini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Nantes kulübü de yaptığı paylaşımla Sala'nın hala hayatta olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ve çalışmaların sürdürülmesini talep etti.

Nantes tarafından yapılan açıklamada, "FC Nantes kulübü olarak kayıp uçağı arama çalışmalarının sonlandırıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. Çalışmalar kesinlikle durdurulmamalı. Kulüp ve taraftarlar olarak Sala'nın bulunması aramaların devam etmesini istiyoruz" denildi.

FC Nantes has learnt that the search for the missing plane was called off.



This search mustn’t stop, @GuernseyPolice



The club and its supporters strongly ask for the search to find @EmilianoSala1 to go on, for his family and his near relatives. Together for Emi! #PrayForSala pic.twitter.com/7C1PrMUV7R — FC Nantes (@FCNantes) 24 Ocak 2019

Öte yandan ​Sala'yı arama çalışmalarının durmaması için yapılan çağrılara Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi'den de bir destek açıklaması geldi. Messi kişisel Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hala bir şanş olduğu müddetçe, ufacık bir umut kırıntısı bulunduğu sürece sizden isteğimiz Emiliano'yu (Sala) aramayı bırakmamanız. Tüm gücümle ve desteğimle Sala'nın ailesi ve arkadaşlarının yanındayım" dedi.