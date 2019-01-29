Futbol asla sadece futbol değildir: Görme engelli oğlunu stata götürüp tüm maçı anlatan anne Brezilya'da kalpleri ısıttı

Anne-oğul, geçen yıl canlı maç yayınında ekrana yansımalarından beri Brezilya futbolunun simgeleri haline geldi.

Aynı zamanda otistik de olan Nickollas'ı birlikte tuttukları takım olan Palmeiras'ın evindeki tüm maçlara götüren 56 yaşındaki Silvia Grecco, sahada gördüğü her şeyi oğluna anına anına naklettiğini belirtti.

'HAKEME DE KÜFREDİYORUM'

"Hakeme küfretmem gerektiğinde kendimi tutmuyorum" diye de ekledi.

Nickollas'la birlikte Palmerias formalarını giyip stadın yolunu tutan Silvia Grecco, şunları söyledi:

#RT @MailOnline: Soccer-loving mother becomes famous after she's seen narrating matches to her blind and autistic son https://t.co/otCEqFP7EO — Piktur-it (@Pikturit_) 29 Ocak 2019

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"Ona tüm ayrıntıları anlatıyorum. Futbolcular kısa kollu forma mı giymiş, uzun kollu mu, ayakkabıları ne renk, saçlarını boyamışlar mı. Maçı tümüyle duygularımla anlatıyorum, ben bir profesyonel değilim. Gördüğüm ve hissettiğim her şeyi ona anlatıyorum, hakeme küfretmem gerekiyorsa da küfrediyorum!"

Brezilya'daki pek çok TV programına davet edilen anne-oğul, Palmeiras'ın antremanında da ağırlandı.

NEYMAR HAVAYA KALDIRINCA

© REUTERS / Maxim Shemetov Neymar yerde yuvarlanırken Dünya Kupası 14 dakika durdu

Palmeiras'ın fanatik taraftarı Silvia Grecco'nun oğlunun da kendisiyle aynı takımı tutmasını sağlamasında milli yıldız Neymar büyük rol oynadı.

Sao Paulo'daki bir etkinlikte artık Paris Saint-Germain'de top koşturan Neymar'la karşılaştıklarını belirten Silvia Grecco şunları söyledi:

"Neymar onu kollarından tutup havaya kaldırdı, Nickollas da elleriyle Neymar'ın saçlarını okşadı. Neymar'a çocukken hangi takımı tuttuğunu sordum, 'Palmeiras' demesin mi. Ben de Nickollas'a 'Hem annen, hem en sevdiğin futbolcu, tesadüf olamaz, bence Palmeiras'ı tutmalısın' dedim."

ÇOCUKLARIN MAÇ SEVGİSİ © Fotoğraf : YouTube Rıdvan Dilmen’den Galatasaray futbolcularına İstiklal Marşı eleştirisi: Öğrenin artık ya!

Bu sezonun açılışında bir işadamı Palmeiras'ın stadyumu Allianz Parque'da anne-oğulla bazı arkadaşlarını ağırladı.

Down sendromlu bir erkek çocuğu kafasına kocaman kulaklık, üstüne milli forma geçirmiş halde önünden geçer herkese sevgiyle sarıldı. Otistik bir diğeri DJ canlı müzik çalarken çılgınca dans etti.

Ama maç başladığında çocukların tüm dikkati sahaya yöneldi ve Grecco da her zamanki gibi maçı baştan sona anlattı. Palmeiras maçı 1-0 kazandı.