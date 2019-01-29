Futbol asla sadece futbol değildir: Görme engelli oğlunu stata götürüp tüm maçı anlatan anne Brezilya'da kalpleri ısıttı

Aynı zamanda otistik de olan Nickollas'ı birlikte tuttukları takım olan Palmeiras'ın evindeki tüm maçlara götüren 56 yaşındaki Silvia Grecco, sahada gördüğü her şeyi oğluna anına anına naklettiğini belirtti.
'HAKEME DE KÜFREDİYORUM'
"Hakeme küfretmem gerektiğinde kendimi tutmuyorum" diye de ekledi.
Nickollas'la birlikte Palmerias formalarını giyip stadın yolunu tutan Silvia Grecco, şunları söyledi:
#RT @MailOnline: Soccer-loving mother becomes famous after she's seen narrating matches to her blind and autistic son https://t.co/otCEqFP7EO— Piktur-it (@Pikturit_) 29 Ocak 2019
Brezilya'daki pek çok TV programına davet edilen anne-oğul, Palmeiras'ın antremanında da ağırlandı.
NEYMAR HAVAYA KALDIRINCA
Sao Paulo'daki bir etkinlikte artık Paris Saint-Germain'de top koşturan Neymar'la karşılaştıklarını belirten Silvia Grecco şunları söyledi:
"Neymar onu kollarından tutup havaya kaldırdı, Nickollas da elleriyle Neymar'ın saçlarını okşadı. Neymar'a çocukken hangi takımı tuttuğunu sordum, 'Palmeiras' demesin mi. Ben de Nickollas'a 'Hem annen, hem en sevdiğin futbolcu, tesadüf olamaz, bence Palmeiras'ı tutmalısın' dedim."
ÇOCUKLARIN MAÇ SEVGİSİ
Bu sezonun açılışında bir işadamı Palmeiras'ın stadyumu Allianz Parque'da anne-oğulla bazı arkadaşlarını ağırladı.
Down sendromlu bir erkek çocuğu kafasına kocaman kulaklık, üstüne milli forma geçirmiş halde önünden geçer herkese sevgiyle sarıldı. Otistik bir diğeri DJ canlı müzik çalarken çılgınca dans etti.
Ama maç başladığında çocukların tüm dikkati sahaya yöneldi ve Grecco da her zamanki gibi maçı baştan sona anlattı. Palmeiras maçı 1-0 kazandı.
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