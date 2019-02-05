Güzel curlingci Brizgalova ‘Lara Croft’ oldu

‘Rus Angelina Jolie’ olarak anılan curling yıldızı Anastasya Brizgalova, Hollywood yıldızı Jolie’nin ‘Tomb Raider’ filminde canlandırdığı ‘Lara Croft’ karakterinin kılığına büründüğü bir fotoğraf çekiminde yer aldı.

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile benzerliği ile dikkat çeken 26 yaşındaki curling sporcusu Anastasya Brizgalova bir fotoğraf çekimine katıldı.

Who wore it better?



Hottest Russian curler takes up role of Tomb Raider 👀https://t.co/CqUDzUadiU — RT Sport (@RTSportNews) February 5, 2019

​Brizgalova, fotoğraf çekiminde Jolie'nin canlandırdığı ‘Lara Croft' karakterinin kılığına büründü. Brizgalova aynı zamanda Jolie'nin film için verdiği pozların aynılarını verdi.

Instagram'da yoğun ilgili toplayan çekimle ilgili açıklama yapan Brizgalova "Rusya Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen ‘İmgeler' isimli çok ilginç bir projeye davet edildim. Ben de Lara Croft'u seçtim. Nasıl olmuş?" ifadelerini kullandı.

Brizgalova, bir başka fotoğrafında da Jolie'nin canlandırdığı ‘Malefiz' karakterinin kılığındaydı.

Brizgalova, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda partneri Aleksandr Kruşelnitskiy ile birlikte Rusya'ya curlingde ilk madalyasını getirmişti. Ancak daha sonra yapılan testlerde Kruşelnitskiy'nin kanında yasaklı meldonyum maddesine rastlandığı için verilen bronz madalya geri alınmıştı. Brizgalova oyunlar sırasında Jolie ve Megan Fox'a benzetilmişti.