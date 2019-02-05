Güzel curlingci Brizgalova ‘Lara Croft’ oldu

PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile benzerliği ile dikkat çeken 26 yaşındaki curling sporcusu Anastasya Brizgalova bir fotoğraf çekimine katıldı.
Who wore it better?— RT Sport (@RTSportNews) February 5, 2019
Hottest Russian curler takes up role of Tomb Raider 👀https://t.co/CqUDzUadiU
Brizgalova, fotoğraf çekiminde Jolie'nin canlandırdığı ‘Lara Croft' karakterinin kılığına büründü. Brizgalova aynı zamanda Jolie'nin film için verdiği pozların aynılarını verdi.
Instagram'da yoğun ilgili toplayan çekimle ilgili açıklama yapan Brizgalova "Rusya Olimpiyat Komitesi tarafından organize edilen ‘İmgeler' isimli çok ilginç bir projeye davet edildim. Ben de Lara Croft'u seçtim. Nasıl olmuş?" ifadelerini kullandı.
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Недавно меня пригласили принять участие в очень интересном проекте ОКР «Образы». Выбор был сделан в пользу Лары Крофт💣 Как вам? А после съемки удалось перевоплотиться в ещё один образ Анджелины Джоли, угадайте в какой? Первому, кто отгадает, от меня фото с автографом😉 How do you like me in role of Angelina Jolie — Lara Croft?😈 Special projects of ROC “Images”. #allsport_agency #curling #angelinajolie #sport #images #teamrussia
Brizgalova, bir başka fotoğrafında da Jolie'nin canlandırdığı ‘Malefiz' karakterinin kılığındaydı.
Brizgalova, 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda partneri Aleksandr Kruşelnitskiy ile birlikte Rusya'ya curlingde ilk madalyasını getirmişti. Ancak daha sonra yapılan testlerde Kruşelnitskiy'nin kanında yasaklı meldonyum maddesine rastlandığı için verilen bronz madalya geri alınmıştı. Brizgalova oyunlar sırasında Jolie ve Megan Fox'a benzetilmişti.
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