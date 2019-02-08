Uluslararası Paralimpik Komitesi, Rusya’nın cezasını kaldırıyor

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC), doping skandalının ardından üyeliğini askıya aldığı Rusya’yı 19 Mart 2019’da koşullu olarak tekrar kabul edeceğini duyurdu. Karara göre, Rus sporcular Japonya'da yapılacak 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda kendi bayraklarıyla yarışabilecek.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Rusya Paralimpik Komitesi’nin cezası uzatıldı

IPC Komitesi Başkanı Andrew Parsons'ın bugünkü yazılı açıklamasına göre, IPC yönetim kurulu 29 ay sonra Rusya'nın önündeki yasağın artık gerekli olmadığı kararına vardı.

Rusya'da spor alanında yapılan reformların yeterli görüldüğü ve 15 Mart'ta yürürlüğe girecek karar doğrultusunda, Rus sporcular Tokyo'da yapılacak 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda kendi bayrakları ile yarışabilecekler.

‘İHLAL EDİLMESİ HALİNDE RUSYA'NIN ÜYELİĞİ TEKRAR ASKIYA ALINACAK'

© AFP 2018 / ERIC LALMAND / BELGA Rusya, 2018 Paralimpik Oyunları'ndan men edildi

Karar uyarınca IPC, 2022'ye kadar Rusya'daki dopingle mücadele programının nasıl uygulandığını gözlemleyecek, Rus atletlere yönelik ekstra testler uygulayacak ve önümüzdeki ay sunulacak koşulların ihlal edilmesi halinde Rusya'nın üyeliği tekrar askıya alınacak.

Rusya, 2016'da Rio de Janerio'da yapılan Paralimpik Olimpiyatları'ndan men edilmişti, ancak 30 sporcunun bağımsız olarak yarışmasına izin vermişti.