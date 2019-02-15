İddaa ihalesi: FIFA Demirören'e yaptırım uygular mı?

İddaa ihalesinde, Demirören Holding ve ABD'li şirket Scientific Games ortaklığındaki Şans Girişim en yüksek teklifi verdi. Şans Girişim, hasılattan yüzde 0.2 pay almayı teklif ederek Turkcell iştiraki İnteltek ve Yunan Intralot ortaklığının yüzde 0.5'lik teklifini geride bıraktı.

© AA / Okan Özer TFF Başkanı Demirören'in şirketi, İddaa ihalesinde öne geçti

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği ihaleyle ilgili nihai karar ise önümüzdeki günlerde verilecek. Ancak ülkedeki bahis oyunları ve futbol federasyon yönetiminin aynı elde toplanma ihtimali, çıkar çatışması ve etik tartışmalarına yol açtı.

DW Türkçe'den Cengiz Özbek'in haberine göre, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) hakimi ve uzman hukukçu Emin Özkurt, ihalenin Demirören Holding'in bulunduğu Şans Girişim'e verilmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'e, FIFA Etik Kuralları'nın 26. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle yaptırım uygulanabileceğine dikkat çekti.

'FIFA ETİK KURALLARI BAĞLAYICI VE GEÇERLİ'

TFF'nin statü ve talimatlarında Demirören Holding'in ihaleye girmesini engelleyebilecek net bir düzenleme olmadığını hatırlatan Özkurt, "Fakat bu durum Yıldırım Demirören'in eyleminin uluslararası alanda bir sonuç doğurmayacağı ve FIFA prensipleri açısından sorun oluşturmayacağı anlamına gelmez. TFF, FIFA'ya üye olduğu için FIFA Etik Kuralları bağlayıcı ve geçerlidir. Demirören'in men cezası alması sonucunda ise başkanlığının düşmesi gündeme gelebilir" dedi.

"Bu ihale neticesinde TFF Başkanı kendi kararlarıyla yönlendirdiği ve yönettiği ligler üzerinden yapılacak bahisleri de kontrol eden şirketin patronu haline gelmiş oluyor" diyen Özkurt, FIFA'nın Demirören'e yaptırım uygulama ihtimali bulunmasına karşın ihalenin sonucuna müdahale etme hakkı olmadığını sözlerine ekledi.

'TÜRK FUTBOLUNDAKİ KAOS ARTACAK'

Demirören Medya Grubu bünyesindeki Fanatik'ten Nilay Yılmaz, söz konusu ihalenin 'Türk futbolundaki kaosu artıracağı'nı düşünüyor.

Yılmaz, "Ülke futbolunu yöneten kişinin, alınan maç skoruna göre kâr elde edecek bahis şirketinin ortağı olması doğru değil. Yasal mevzuatta net şekilde yapamaz yazmıyor, yoruma açık. Ama etik olarak hiç doğru değil. Çünkü bu durum birçok şaibeye de yol açar ve futboldaki kaosu daha da artırmak anlamına gelir" diyor.

Birgün gazetesi yazarı Ali Murat Hamarat da ihalenin Demirören'e verilmesi durumunda 'menfaatlerin çatışacağının aşikâr' olduğunu belirterek, "Menfaatler çatıştığı noktada da ‘Burada bir sıkıntı var' diyecek basının bir bölümünün de yine aynı ellerde olması hakikaten bir garabeti beraberinde getiriyor" ifadesini kullanıyor.

İhalenin sonucunun açıklanmasının ardından Demirören'in büyük bir ihtimalle istifa edeceğini düşünen Hamarat, "Ama etik açıdan bunun böyle olmaması gerekirdi" diye ekliyor.

'UEFA'NIN TAVRI VE YAPTIRIMLARI ÖNEMLİ'

Fanatik yazarı Yılmaz da Demirören'in TFF başkanlığından istifa etmesi gerektiğini söylerken UEFA'nın ihale süreciyle ilgili takınacağı tavrın belirleyici olacağını savunuyor. Yılmaz, "UEFA'nın tavrı ve yaptırımları önemli. Ben federasyon başkanlığını sürdürmesine izin vereceklerini sanmıyorum" diyor.

Ancak hem UEFA hem de bu kurumun bağlı olduğu FIFA, şu an için herhangi bir adım atmayı planlamıyor. UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bu konuyla ilgili şu aşamada bir yorumumuz yok" denildi.

FIFA ise Türkiye'deki ihale sürecini izleyip izlemediği yönündeki soru üzerine verdiği yazılı yanıtta, konunun 'öncelikli' muhatabının TFF olduğunu belirtmekle yetindi.