Galatasaray’dan ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı imalı paylaşım

Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında oynanacak Medipol Başakşehir Bursaspor mücadelesi kötü hava şartları nedeniyle ertelendi. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik sarı kırmızılı taraftarlara bir duyuruda bulunarak, "Stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u konuk etti. 19.00'da başlayan müsabaka, olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından 5. dakikada durduruldu. Oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmelerin hakem Özkahya, iki takım temsilcilerine maçın tatil edildiğini bildirdi.

© AA / Burak Akbulut Galatasaray Avrupa'dan elendi

Hakem Halis Özkahya'nın tatil ettiği mücalenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik sarı kırmızılı taraftarlara bir duyuruda bulundu.

Şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gönderme yapan Recevik maçın kötü hava şartları nedeniyle ertelenmesine ilişkin atıfta bulunarak, "Sevgili Galatasaraylılar… Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor. Biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık. Stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor. Hiç bir sorunumuz yok, yarınki maçımıza hepinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sevgili Gslatasaray’lılar Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor,biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık,stad işletmek bilgi ve tecrübe istiyor,hiç bir sorunumuz yok,yarın ki maçımıza hepinizi bekliyoruz. pic.twitter.com/xVhDAuadpF — Mahmut Recevik (@mahmutrecevik) February 23, 2019

​Yönetici Mahmut Recevik'in bu paylaşımı sosyal medyada maçın ertelenmesine bir tepki olarak yorumlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar yaptıkları etkileşimlerle Recevik'e destek verdi.

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Başakşehir-Bursaspor maçının ertelenme kararını yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, "Başakşehir'in sahasında branda yok herhalde. Galatasaray branda koymuş, çok önemli bu. Yarım saat kala brandayı bir çekeceksin, pırıl pırıl zemin. Isıyı da verdin mi… Kestane bile döndürürsün üzerinde" dedi.

Erman Toroğlu: "Başakşehir'in sahasında branda yok herhalde. Galatasaray branda koymuş, çok önemli bu. Yarım saat kala brandayı bir çekeceksin, pırıl pırıl zemin. Isıyı da verdin mi… Kestane bile döndürürsün üzerinde."➤https://t.co/ikAlgzol3a pic.twitter.com/aHzPDGdTDW — Sporx (@sporx) February 23, 2019

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