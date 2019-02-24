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00:37 24 Şubat 2019
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    Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Atiker Konyaspor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda maçın hakemi Hüseyin Göçek, VAR sistemine başvurdu.

    Galatasaray’dan ertelenen Medipol Başakşehir-Bursaspor maçı imalı paylaşım

    © AA / Onur Çoban
    Spor
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    Spor Toto Süper Lig’in 23.haftasında oynanacak Medipol Başakşehir Bursaspor mücadelesi kötü hava şartları nedeniyle ertelendi. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik sarı kırmızılı taraftarlara bir duyuruda bulunarak, "Stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor" dedi.

    Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir, Bursaspor'u konuk etti. 19.00'da başlayan müsabaka, olumsuz hava koşulları nedeniyle hakem Halis Özkahya tarafından 5. dakikada durduruldu. Oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti. Yapılan görüşmelerin hakem Özkahya, iki takım temsilcilerine maçın tatil edildiğini bildirdi.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 2-1 yenildiği Benfica ile deplasmanda golsüz berabere kaldı ve Avrupa kupalarına veda etti.
    © AA / Burak Akbulut
    Galatasaray Avrupa'dan elendi
    Hakem Halis Özkahya'nın tatil ettiği mücalenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi Mahmut Recevik sarı kırmızılı taraftarlara bir duyuruda bulundu.

    Şampiyonluk yarışındaki rakiplerine gönderme yapan Recevik maçın kötü hava şartları nedeniyle ertelenmesine ilişkin atıfta bulunarak, "Sevgili Galatasaraylılar… Bugün ve yarın kar yağışı olacağını meteoroloji günlerdir söylüyor. Biz GS olarak branda örtü ile önlemimizi aldık. Stat işletmek bilgi ve tecrübe istiyor. Hiç bir sorunumuz yok, yarınki maçımıza hepinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

    ​Yönetici Mahmut Recevik'in bu paylaşımı sosyal medyada maçın ertelenmesine bir tepki olarak yorumlandı. Sarı kırmızılı taraftarlar yaptıkları etkileşimlerle Recevik'e destek verdi.

    A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında Başakşehir-Bursaspor maçının ertelenme kararını yorumlayan Sabah gazetesi yazarı Erman Toroğlu, "Başakşehir'in sahasında branda yok herhalde. Galatasaray branda koymuş, çok önemli bu. Yarım saat kala brandayı bir çekeceksin, pırıl pırıl zemin. Isıyı da verdin mi… Kestane bile döndürürsün üzerinde" dedi.

     

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    Etiketler:
    ma, kar, Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig, Bursaspor, Galatasaray, Mahmut Recevik, Halis Özkahya
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