Fatih Altaylı: Demirören ortaya kocaman bir soru işareti bırakarak istifa etti

Fatih Altaylı, "Ben uyarayım isteyen yesin" başlığıyla yayımlanan yazısında "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören istifa etti, biliyoruz" ifadesini kullandı.

© REUTERS / Osman Orsal Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

Devamında "Ancak ortaya kocaman bir soru işareti bırakarak" görüşünü dile getiren Altaylı, şunları kaydetti:

"Başkan Demirören'in istifasından önceki son icraatı Şenol Güneş'i Milli Takım Teknik Direktörü atamak oldu.

Demirören ilginç bir biçimde ikinci kez bir süper lig takımının başında, üstelik de takımı iddialı bir konumda olan bir hocayı Milli Takım'a getiriyor.

Benim anlamadığım şeylerden biri bu. Ama asıl soru işaretli olan mesele, giden başkanın gelecek olan başkana büyük bir saygısızlık yaparak 4 yıl çalışacağı bir teknik direktörü belirleyerek gitmesi.

Bir insan bunu niye yapar anlamak mümkün değil."