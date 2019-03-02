Fenerbahçe, 3 hafta sonra kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2 yenerek 3 hafta sonra galip geldi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın hemen başında 4. dakikada Dario Melnjak'ın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, 22. dakikada Serdar Aziz'le beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 40. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda Melnjak'ın 55. dakikada attığı golle beraberliği yakalayan Çaykur Rizespor karşısında Fenerbahçe, 84. dakikada Victor Moses'in penaltı golüyle 3-2 öne geçti. Sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyarak oldukça zorlandığı maçı kazanıp, 3 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Fenerbahçe, bu galibiyetle puanını 28'e çıkardı.

Çaykur Rizespor ise 6 maç sonra yenildi. Ligin ikinci yarısında ilk kez yenilen Karadeniz ekibi, 28 puanda kaldı.

2000. MAÇINDA GÜLDÜ

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde çıktığı 2000. maçından mutlu ayrıldı.

Ligdeki 61 sezonun tamamında yer alan Fenerbahçe, 2000. maçında 1132. galibiyetini elde etti.

PENALTIYA VAR İNCELEMESİ

Hakem Halil Umut Meler, Fenerbahçe lehine verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonrası bozmadı.

Maçın 80. dakikasında Marwane Saadane'nin Soldado'ya yaptığı hareket sonucu hakem Meler, penaltı noktasını gösterdi.

VAR odasından gelen uyarı sonucu pozisyonu inceleyen Meler, yardımcı hakemi Ceyhun Sesigüzel'i de yanına çağırdı. Hakemlerin incelemesi sonucunda penaltı kararı geçerli oldu.