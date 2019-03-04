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13:46 04 Mart 2019
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    Mario Balotelli

    Balotelli, golü atar atmaz sosyal medyada paylaştı

    © REUTERS / Jean-Paul Pelissier
    Spor
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    İtalyan golcü Mario Balotelli, Marsilya’nın Saint-Etienne'i 2-0 yendiği maçın 12. dakikasında attığı golün sevincini Instagram hikayesinden paylaştı. Balotelli'nin bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

    Italy's forward Mario Balotelli eyes the ball during the international friendly football match between Italy and Saudi Arabia at Kybunpark stadium in St. Gallen on May 28, 2018
    © AFP 2018 / Fabrice COFFRINI
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    Fransa Ligue 1'de 27. haftada Marsilya ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.

    Mücadelenin 12. dakikasında Balotelli ile öne geçen Marsilya, 21. dakikada Thauvin'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

    Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Marsilya, Saint-Etienne'i 2-0 mağlup etti. Marsilya puanını 44'e çıkarırken Saint-Etienne 43 puanda kaldı.

    Ancak Balotelli gol sevincini alışık olmadık bir şekilde kutlayarak tarihe geçti. Futbolcu, golden sonra takım arkadaşlarıyla birlikte çektiği videoyu maç sırasında Instagram hesabından yayınladı.

    Balotelli'nin bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu. İtalyan futbolcu daha sonra paylaşımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ne yaparsam dünyanın dört bir yanında olay oluyor, bunun farkındayım. Telefonumu kale arkasındaki bir gazeteciye verdim. Eğer gol atarsam gelip senden telefonu alacağım ve story atacağım dedim. Dediğimi de yaptım" dedi.

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    Etiketler:
    gol, Fransa Ligue, Instagram, Saint-Etienne, Olympique Marsilya Futbol Takımı, Mario Balotelli
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