Balotelli, golü atar atmaz sosyal medyada paylaştı

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI Balotelli'den ırkçılara: Siz bu dünyanın hastalıklı tarafısınız

Fransa Ligue 1'de 27. haftada Marsilya ile Saint-Etienne karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında Balotelli ile öne geçen Marsilya, 21. dakikada Thauvin'in penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Marsilya, Saint-Etienne'i 2-0 mağlup etti. Marsilya puanını 44'e çıkarırken Saint-Etienne 43 puanda kaldı.

Ancak Balotelli gol sevincini alışık olmadık bir şekilde kutlayarak tarihe geçti. Futbolcu, golden sonra takım arkadaşlarıyla birlikte çektiği videoyu maç sırasında Instagram hesabından yayınladı.

Balotelli'nin bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu. İtalyan futbolcu daha sonra paylaşımıyla ilgili yaptığı açıklamada "Ne yaparsam dünyanın dört bir yanında olay oluyor, bunun farkındayım. Telefonumu kale arkasındaki bir gazeteciye verdim. Eğer gol atarsam gelip senden telefonu alacağım ve story atacağım dedim. Dediğimi de yaptım" dedi.