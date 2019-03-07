Özkök: Real Madrid'liyim çünkü iflah olmaz bir Fenerbahçeliyim

Türkiye'de El Clasico’da genellikle Barcelona'nın desteklendiğini belirten Hürriyet yazarı Özkök, kendine “Bense yıllardır Real Madrid’i tutarım. Acaba içimde Türklerin çoğunluğu ile zıtlaşma duygusu mu var?” diye sorduktan sonra şu yanıtı verdi: Madrid Ajax’a yenilip elenince “Kesin cevabı bu” dedim. Çünkü iflah olmaz bir Fenerbahçeliyim..."

Özkök'ün köşesinde ‘Türklerin çoğu Barcelona derken ben niye Madridliyim’ başlığıyla yayınlanan kısım şöyle:

© AA / Real Madrid, sahasında Ajax'a 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Çevremdeki futbol meraklısı insanların çok büyük bölümü El Clasico’da Barcelona’yı destekler.

Bense yıllardır Real Madrid’i tutarım.

Zaman zaman da kendime sorarım:

Neden?

Acaba içimde Türklerin çoğunluğu ile zıtlaşma duygusu mu var?

Geçen hafta Real Madrid kendi sahasında, bir hafta içinde Barcelona’ya ikinci defa yenilince “Acaba bundan mı” diye sordum.

Madrid takımı önceki akşam yine kendi sahasında Ajax’a yenilip elenince “Kesin cevabı bu” dedim.

Çünkü iflah olmaz bir Fenerbahçeliyim…

Dolayısıyla, onca paraya, imkâna, şöhretli futbolcuya ve transfere rağmen Real Madrid ligde ve Avrupa’da bu duruma düşünce, bu beni biraz rahatlatıyor.

İçimden bir ses “Real Madrid’in bile başına bu geliyorsa en büyük takım olarak bizim de başımıza gelebilir” diyorum.

Bazıları buna “züğürt tesellisi” diyor ama olsun…

Real Madrid’i Fenerbahçe kadar sevmek bana iyi geliyor.