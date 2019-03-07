Özkök: Real Madrid'liyim çünkü iflah olmaz bir Fenerbahçeliyim

Özkök'ün köşesinde ‘Türklerin çoğu Barcelona derken ben niye Madridliyim’ başlığıyla yayınlanan kısım şöyle:
Çevremdeki futbol meraklısı insanların çok büyük bölümü El Clasico’da Barcelona’yı destekler.
Bense yıllardır Real Madrid’i tutarım.
Zaman zaman da kendime sorarım:
Neden?
Acaba içimde Türklerin çoğunluğu ile zıtlaşma duygusu mu var?
Geçen hafta Real Madrid kendi sahasında, bir hafta içinde Barcelona’ya ikinci defa yenilince “Acaba bundan mı” diye sordum.
Madrid takımı önceki akşam yine kendi sahasında Ajax’a yenilip elenince “Kesin cevabı bu” dedim.
Dolayısıyla, onca paraya, imkâna, şöhretli futbolcuya ve transfere rağmen Real Madrid ligde ve Avrupa’da bu duruma düşünce, bu beni biraz rahatlatıyor.
İçimden bir ses “Real Madrid’in bile başına bu geliyorsa en büyük takım olarak bizim de başımıza gelebilir” diyorum.
Bazıları buna “züğürt tesellisi” diyor ama olsun…
Real Madrid’i Fenerbahçe kadar sevmek bana iyi geliyor.
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