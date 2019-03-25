İbra edilmeyen Galatasaray Başkanı Cengiz: Görevimizin başındayız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Mali Genel Kurul'da idari yönden ibra edilmemesiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Cengiz, "Biz görevimizin başındayız. Genel kurulda haksız ve tartışmalı kararlara karşı hukuki mücadelemize girişeceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yönetimin idari yönden ibra edilmemesinin ardından Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Sarı kırmızılı camiaya itidal çağrısı yapan Cengiz, şöyle konuştu:

"Cumartesi günü Galatasarayımız'da çok tartışma yaratan bir genel kurulu tamamladık. Başlangıcınında huzur ve bütünlükle başlayan toplantımızın aynı şekilde neticelenmesini arzu ederdik. Maalesef öyle olmadı. Mali anlamda genel kurul üyelerimizden tasvip ettiği başarılara imza attık. Bunun ardında yapılan idari reformların olduğunu kuşku yoktur. Mali, sportif, idari yapılanmanın sistematize edilmesi için gayret gösterdiğimiz bilinir. Camiamız için çok önemli olan mali başarı için şampiyonluğa yürüdüğümüz süreçte verilecek zararın bilincinde Galatasaray camiasına itidal çağrısı yapıyorum.

Ben bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım. Bu an itibariyle Galatasaray'ın menfaatleri uğruna gereken her şeyin yapılacağından camiamızın endişesi olmasın. Her türlü önlem alınacaktır. Biz görevimizin başındayız. Genel kurulda haksız ve tartışmalı kararlara karşı hukuki mücadelemize girişeceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. Emanetiniz emin ellerdedir."

Başkan Mustafa Cengiz: "Görevimizin başındayız. Alınan kararlara karşı tüm alanlarda hukuki mücadeleye girişeceğiz. Gereken yapılacaktır, camiamızın hiçbir endişesi olmasın. Tüm taraftarlarımız müsterih olsun, emanetiniz emin ellerde." pic.twitter.com/xMHChUqpM2 — Galatasaray Video (@GSarayVideo) 25 марта 2019 г.

​Mustafa Cengiz yönetimi, kulübün 23 Mart Cumartesi günü gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti.