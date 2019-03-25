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17:06 25 Mart 2019
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    Fikret Orman

    Beşiktaş Başkanı Orman: Bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz, seneye daralmak gerekiyor

    © Fotoğraf : İHA / Mehmet Şirin Topaloğlu
    Spor
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    Mali durumlardan dolayı önümüzdeki yıl kadronun daralacağını söyleyen Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, "İnsanlar cep telefonu paralarını, kira paralarını, çocuklarının okul paralarını ödeyemezken, oyuncuların paraları niye ödenmiyor diye bana soruyor. Bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. Seneye daralmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada teknik direktör konusunda değerlendirmelerde bulundu.

    Fikret Orman
    © Fotoğraf : İHA
    Beşiktaş Başkanı Orman'dan teknik direktör açıklaması
    Teknik direktör Şenol Güneş'le sözleşmenin devam ettiğine vurgu yapan Orman, Guti'den faydalanmak istediklerini, Atiba'nın da futbolu bıraktıktan sonra teknik kadroda yer alacağını söyledi.

    Orman, deneyimli orta saha oyuncusu Atiba Hutchinson'un teknik kadroda yer alıp almayacağıyla ilgili, "Atiba'yla konuştuk. Futbolu bıraktıktan sonra idari ya da teknik kadromuzda olacak. Kendisi ve ailesini çok seviyoruz. O da Beşiktaş ailesinin bir parçası" ifadesini kullandı.

    'İNSANLAR CEP TELEFONU PARALARINI, KİRALARINI ÖDEYEMEZKEN…'

    Mali durumlardan dolayı önümüzdeki yıl kadronun daralacağını söyleyen Orman, "İnsanlar cep telefonu paralarını, kira paralarını, çocuklarının okul paralarını ödeyemezken, oyuncuların paraları niye ödenmiyor diye bana soruyor. Bu dövizlerle sıkıntı yaşıyoruz. Seneye daralmak gerekiyor" ifadesini kullandı.

    Gökhan Töre
    © Fotoğraf : Twitter
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    "Kagawa ile Ljajic'in sözleşmeleri bitiyor" sorusunu yanıtlayan Fikret Orman, "Uzar" cevabını verdi ve "Sevdiğimiz iki oyuncu, problem yok. Ben de taraftarımız da oyunculardan memnun. Bir gerçek var ki Beşiktaş takımının gelecek sezon maliyetleri ve kadrosu daralacak" şeklinde konuştu.

    Dorukhan Toköz konusunda resmi bir teklif gelmediğini belirten Orman, "Dorukhan çok karakterli ve düzgün bir çocuk. Avrupa'da oynamasını isterim. Daha bana gelmiş bir teklif yok. Vida mesela 150 kulübe gitti. Anlatıyoruz ama dinlemiyorsunuz" diye konuştu.

    Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Japonya'da kamp yapacaklarını açıklayan Orman, "18-20 Temmuz'da Japonya'da kamp yapacağız. Belki yol üstünde Malezya'da da bir maç oynamak istiyoruz" dedi.

    'CENK NE ZAMAN İSTERSE DÖNER'

    Everton'da forma giyen Cenk Tosun hakkında da konuşan Orman, "Cenk bizim evladımız, ne zaman isterse döner. Premier Lig'de daha yapacağı şeyler olduğuna inanıyorum. Misyonunu tamamlarsa ne zaman isterse Beşiktaş'a gelir" dedi.

    Etiketler:
    Futbol, Döviz, Beşiktaş, Cenk Tosun, Shinji Kagawa, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Şenol Güneş, Fikret Orman, Türkiye
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