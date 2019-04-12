TFF ile Terim arasındaki tazminat davasında 5 milyonluk tazminat onandı

Türkiye Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki sözleşmenin feshi davasında ödenecek tazminat miktarıyla ilgili son noktayı Yargıtay koydu. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 5 milyon 180 bin TL'lik tazminat miktarını makul bularak kararı onadı.

Türk Milli Takımı teknik direktörüyken görevine son verilen Fatih Terim'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aleyhine açtığı tazminat davasında Yargıtay 5 milyon 180 bin TL’lik miktarı makul bularak onadı.

© Fotoğraf : DHA Terim ile Aydoğdu uzlaşmadı, tehdit ve hakaret suçlarından dava açıldı

TFF, Terim’in geçen yıl temmuz ayında kebapçı Selahattin Aydoğdu ile yaşadığı kavganın ardından, teknik adamın pişmanlık duymadığı şeklinde basın açıklaması üzerine haklı fesihe dayanarak sözleşmesine son vermişti.

Terim sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini belirterek 12 milyon 950 bin TL’lik alacak davası açmıştı. İstanbul İş Mahkemesi, Terim’in talebi üzerinden yüzde 40 indirim yaparak TFF’nin 7 milyon 770 bin TL ve yüzde 20 icra-inkar tazminatını olarak da 1 milyon 554 bin TL olmak üzere toplam 9 milyon 324 bin TL’nin teknik adama ödemesine karar vermişti.

TFF karara itiraz ederek davayı Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşımış, 31. Hukuk Dairesi de Terim’in 12 milyon 950 bin TL üzerinden yüzde 60 indirim yaparak kalan 5 milyon 180 bin TL asıl alacak üzerinden takibinin devamına karar vermiş, yüzde 20 icra inkar tazminatını ise reddetmişti.

YARGITAY NOKTAYI KOYDU

© REUTERS / Murad Sezer Terim ve TFF'den 'tazminat' itirazı

31. Hukuk Dairesi gerekçeli kararında taraflar arasındaki iş sözleşmesi ile kararlaştırılan hizmet süresinin 5 yıl (60 ay) iken bu sürenin tamamlanmasına, 16 ay kala sözleşmenin feshine götüren olayın Terim’in TFF yedek üyesi Aydoğdu’ya yönelik sözlü ve fiziki saldırıda bulunması olduğunu göstermişti.

Terim’in olayın ardından basın toplantısında ‘Yine olsa yine yaparım’ demesinin, işverenin fesih iradesinde etkili olduğunu belirten mahkeme, indirim oranında bu konunun dikkate alınması gerektiğine dikkat çekmişti.

Yargıtay’a taşınan davada karar verildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nde bugün görülen duruşmada Fatih Terim’i avukatı Rezan Epözdemir, TFF’yi de avukat Hüseyin Karaahmetoğlu ile Avukat Alp Karaahmetoğlu temsil etti. Yargıtay tazminat miktarı ile son noktayı koyarak, Bölge Adliye Mahkemesi’nin hükmettiği 5 milyon 180 bin TL tazminat miktarını onadı.

Bölge Adliye Mahkemesi’nin yerel mahkemenin kararını haklı gerekçelerle bozduğunu belirten Yargıtay, Terim ile TFF arasındaki tazminat davasını sonlandırmış oldu.