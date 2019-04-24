Ali Koç: Ültimatom verdiğim falan yok

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, dün teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla ilgili yaptığı toplantıyla ilgili medyada yer alan haberleri yalanladı. Kulübün Dereağzı Tesisleri’nde yapılan 23 Nisan Kutlamaları’na katılan başkan Ali Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Ersun Yanal ve futbolculara ültimatom verdiği şeklindeki haberleri yalanladı.

Koç, Yanal ve futbolcularla dün Samandıra’da yaptığı toplantıyla ilgili olarak, “Sezon iyi gitmiyor, hepimiz biliyoruz. En çok mahçup olduğumuz kişiler de bu çocuklar. İnşallah önümüzdeki sezon onların arzularını yerine getireceğiz. Sezon zaten kötü gidiyor. Benim Samandıra’ya gitmem olağanüstü bir durum değil. İyi günlerde de gidiyoruz. Yenildiğimiz için gitmedim, bu sezon ilk defa yenilmiyoruz ama Fenerbahçe’ye yakışmayacak şekilde yenildiğimiz için gittim. 7 yaşından beri maçlara gidiyorum. İlk defa böylesini görüyorum. Alanyaspor’un 2. yarısında gördüğüm futbolu ilk defa görüyorum” dedi.

‘KIZMA GİBİ BİR DURUM YOK’

Ali Koç sözlerine şöyle devam etti, “Arkadaşlarla dertleşmeye gittim, sonuçta onlar sahada oynayacak, onların da bu camiaya borçları var, kalan 5 maçta ellerinden geleni yapmaya, tam bir takım ruhu olarak devam etmeye ihtiyaç var. Bu şekilde giderse, gerçekten tarihe kötü anlamda gireceklerini, bundan kurtulmak için şansları olduğunu ifade ettim. Samandıra’ya destek vermek için gittim. Ceza, kızma gibi bir durum yok. Onlara inandığımızı söyledim. Hocamızla da dertleştik. Gazetelerdeki gibi ültimatom vermem falan olayı yok. Zaten benim tarzım değil.”