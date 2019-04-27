Fenerbahçe, Trabzon karşısında 1 puanı son saniyede kurtardı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor, 16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Sadık Çiftpınar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe, son saniyede Valbuena'yla beraberlik golünü attı.

Valbuena'nın attığı golün santrası bile yapılmadı ve Fenerbahçe, zorlandığı maçta 1 puan elde etti.

Puanını 34'e yükselten Fenerbahçe, 30. haftayı 14. sırada tamamladı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

22 YILLIK SERİ DEVAM ETTİ



Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı evinde 22 yıllık yenilmezlik serisini son anda kurtardı.

Trabzonspor'a Kadıköy'deki son yenilgisini 23 Ağustos 1997'de alan Fenerbahçe, o tarihten sonra oynadığı 22 lig maçında 12 kez galip geldi, 10 defa berabere kaldı, hiç yenilmedi.

10 KİŞİYLE YİNE 1 PUAN



Fenerbahçe, 10 kişi kalmasına rağmen yine mağlup olmadı.

Ligde 28. haftada Galatasaray karşısında 10 kişi kalıp 1-0 geriye düşmesine rağmen sarı-lacivertliler, rakibinden 1 puanı kurtarmıştı.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında da 71. dakikadan itibaren 10 kişi oynamasına rağmen sahadan yine 1 puanla ayrıldı

VALBUENA FAKTÖRÜ



Fenerbahçe'de oyuna ikinci yarı giren Valbuena, sarı-lacivertlilere 1 puanı getiren isim oldu.

Maçın 56. dakikasında oyuna dahil olan Fransız futbolcu, sarı-lacivertli takıma hareket getirdi ve 90+6 dakikada beraberlik golünü kaydetti.

TARAFTARDAN ALİ KOÇ'A TEZAHÜRATLI SORU

Fenerbahçeli taraftarlar kötü sezonun nedenini kulüp başkanı Ali Koç'a tezahüratla sordu.

Maçın son bölümünde taraftarlar, "Söylesene Ali Başkan, bu ne biçim Fenerbahçe?" tezahüratını uzun süre yaptı.

Taraftarlar futbolculara da tepki gösterdi.