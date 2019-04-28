Volkan Demirel'den Trabzonspor çalışanına: Onu otobüsten alır, özür diletirim

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa sert açıklamalarda bulundu.Demirel, maçın bitimiyle soyunma odasına giderken, Trabzonspor'dan bir kişinin arkasından laf attığını belirterek, "Oynamıyorum, oynamadığım için buraya gelmemi gereksiz görenler olabilir, ben de gereksiz görüyorum. Ancak biz kendi derdimize düşmüşüz, kimse bizimle uğraşamaz. Trabzonspor'un analizcisi mi, tercümanı mı, arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Gelsin benden ve camiadan özür dilesin, yoksa onu otobüsünden alır özür diletirim. Herkes haddini bilecek. O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek" diye konuştu.Ahmet Ağaoğlu, Volkan Demirel'in mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "Eski aktörlerden birinin maçtan sonra hoş olmayan kabadayıvari açıklamaları olmuş. Trabzonspor Kulübünün otobüsünden adam aldırmak hiç kimsenin haddi değil. Analar daha onu doğurmadı. Otobüsün içinden adam aldırmakla kimse kimseyi tehdit edemez. Karşılığını da çok ağır şekilde görür" ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkenin kolluk kuvvetleri ve savcıları var, şikayet edersiniz. Ne olduğunu da bilmiyorum. Otobüsün içinden adam almaya kalkarsa da çok farklı şeylerle de karşılaşabilir. O insanın dönüp kendisine bakması lazım. Trabzon'da ve İstanbul'da oynanan 2 maç olaysız geçiyor. Herhalde buna çok içerledi. Geçmişte olayların baş aktörüydü kendisi. Ben böyle bir oyuncuyu kendi takımımda da rakip takımda da istemem. Takımımda böyle oyuncu olsa biletini keserim. Bunlar hoş şeyler değil. Bunlar camialar arası gerginliği artıran ifadeler. Bunlardan beslenenlerin devri kapandığı için canları ona yanıyor."