NFL yıldızı Tom Brady için ne kadar kazandığının önemi yok: Zaten eşim çok kazanıyor

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl’da 6 kez şampiyon olan New England Patriots takımının oyun kurucusu Tom Brady, süper model eşi Gisele Bundchen’in kendisinden daha çok para kazanmasından gayet memnun. Brady, daha çok kazanmayı önemsemediğini, zaten eşinin eve yeterince para getirdiğini ifade etti.

Kimileri tarafından 'gelmiş geçmiş en büyük futbolcu' olarak kabul ediliyor olsa da, bu Brady’nin en çok para kazanan futbolcu olduğu anlamına gelmiyor.

© AFP 2019 / Saul Loeb Başkan damadını ölçtü biçti: Kushner, Brady'nin önkolunun yarısı kadar

New England Patriots takımını 6 kez Super Bowl şampiyonu yapan oyun kurucu Brady, eşi Gisele Bundchen yeteri kadar kazandığı için ligde kendisine ne kadar ödendiğinin çok önemli olmadığını düşünüyor.

Amerikan Futbol Ligi’nin (NFL) en çok kazanan 18. oyuncusu olan Brady, Jimmy Kimmel Live programında aldığı maaşı değerlendirdi ve süper model eşinin evi geçindirmesinden memnuniyetle söz etti.

Kimmel’ın futboldaki başarılarından bahsettiği ve “En çok kazanan oyuncu sen olmalısın, ama değilsin, çünkü talep etmiyorsun, en çok kazanan 18 ya da 20. kişisin. Sence de en çok para ödenen oyuncu sen olmamalı mısın?” dediği Brady, “Benim önceliğim (maç) kazanmak. Eşim de çok para kazanıyor” yanıtını verdi. Brady daha sonra “Sandığınızdan daha zekiyim” sözlerini de ekledi.

Modelliğe 15 yaşında başlayan Bundchen’in piyasadaki değeri yaklaşık 400 milyon dolar (Yaklaşık 2.5 milyar Türk lirası). Önceleri dünyanın en çok kazanan modeli ünvanını elinde tutan model, 2018 yılında Forbes’ın yayınladığı listeye göre yıllık 10 milyon dolar (Yaklaşık 60 milyon Türk Lirası) gelirle artık 5. sırada yer alıyor.

‘ÇEVREMDE İYİ OYUNCULAR GÖRMEK İSTERİM’

© AP Photo / Andy Kropa Gisele Bündchen'e Bolsonaro hükümetinden tehditle karışık 'iş teklifi'

Amerikan Ulusal Futbol Ligi’ne (NFL) göre Brady’nin yıllık maaşı 15 milyon dolar (Yaklaşık 90 milyon Türk lirası). Bu miktar, işbirliği ve sponsorluk gelirlerini kapsamıyor.

NFL’nin en çok kazananı, Seattle Seahawks takımının oyun kurucusu Russell Wilson, geçtiğimiz ay dört yıllık 140 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı ve artık yıllık 35 milyon dolar (Yaklaşık 215 milyon Türk lirası) kazanacak.

Brady ise NFL’nin tavan ücret politikasından ötürü maaşına zam talep etmediğini belirterek ve şunu ekledi: “Aslına bakarsanız tavan ücret politikası dediğimiz şey şu: Sen ne kadar çok para kazanırsan, diğerleri o kadar az kazanacak. Bu sebeple rekabet avantajı gözüyle baktığımdan, çevremde iyi oyuncular görmeyi yeğlerim.”