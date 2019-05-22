Fikret Orman: Yabancı hakem düşünülebilir

Teknik direktör konusunda henüz bir kararları olmadığını ifade eden Orman, "Şu anda ligi bitirelim, teknik direktör konusunu konuşacağız. Yerli, yabancı oylaması diye bir şey yok. Manavdan bir şey aldığımız da yok. Beşiktaş'a en uygun, şampiyonluğa götürebilecek, stresli ortamlarda bulunabilecek bir hoca arayışımız var. Bu kim ise, o olacak" bilgisini paylaştı.

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde yapmayı planladığı değişikliğe değinen Orman, "Avrupa'da futbol yeniden dizayn ediliyor. Artık Avrupa'da daha az takımla olma ihtimalimiz var. Hepimizin bir olup, yurt dışında lobi yaparken, yurt içinde de futbolumuzun değerini yükseltmeliyiz" ifadelerini kullandı.