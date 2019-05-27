Aziz Yıldırım: Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu olun

* Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi, uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış, yalan ifadeler veriliyor. Ben 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz.
* Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım. Ancak ben Fenerbahçe'ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir.
#CANLI | Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım açıklama yapıyor https://t.co/rT1fLOb5tZ— NTV Spor (@ntvspor) 27 Mayıs 2019
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