'Futbolda Şike Kumpası Davası' için Silivri’ye giden Aziz Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı" dedi.

© AA / Selim Bostancı Aziz Yıldırım: Elbette gün gelince ben de konuşacağım

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen 'Futbolda Şike Kumpası Davası' duruşması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

* Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi, uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış, yalan ifadeler veriliyor. Ben 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz.

* Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'çu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım. Ancak ben Fenerbahçe'ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir.

#CANLI | Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım açıklama yapıyor https://t.co/rT1fLOb5tZ — NTV Spor (@ntvspor) 27 Mayıs 2019

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ise "Kamuoyunda, bu davanın artık yeteri kadar gündemde olmadığı eleştirileri vardı. Bugün bunun bir başlangıcı olacak. Gördüğümüz üzere camiamız harekete geçerse yeniden bu davayı gündeme getirebiliyor. Bu davanın bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Bu dava FETÖ’nün Türk mahkemelerine hesap vermesi açısından önemli" dedi. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ise "Kamuoyunda, bu davanın artık yeteri kadar gündemde olmadığı eleştirileri vardı. Bugün bunun bir başlangıcı olacak. Gördüğümüz üzere camiamız harekete geçerse yeniden bu davayı gündeme getirebiliyor. Bu davanın bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Bu dava FETÖ’nün Türk mahkemelerine hesap vermesi açısından önemli" dedi.

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