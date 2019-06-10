Galatasaray'dan bayrak kampanyası

Galatasaray Kulübünün Twitter hesabından taraftarlara yapılan çağrıda, "Alınterimizle kazandığımız 22. şampiyonluğumuzu doyasıya kutlamak için her yeri sarı kırmızı bayraklarla donatıyoruz! Sen de bayrağını #AsBayraklarıAs etiketiyle yayınla, resmi hesaplarımızda paylaşalım!" ifadelerine yer verdi.
Alın terimizle kazandığımız 22. şampiyonluğumuzu doyasıya kutlamak için her yeri sarı & kırmızı bayraklarla donatıyoruz!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 10 Haziran 2019
Sen de bayrağını #AsBayraklarıAs etiketiyle yayınla, resmi hesaplarımızda paylaşalım! pic.twitter.com/zLc2Y8qTth
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)