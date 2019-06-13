'İzlanda maçının rövanşı Mersin'de yapılsın' kampanyası

İLK ÇAĞRI MİLLETVEKİLİ BAKİ ŞİMŞEK'TEN
Konuya ilişkin sosyal paylaşım ağı Twitter'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilk çağrıyı yapan MHP'li Milletvekili Baki Şimşek, "Türkiye-İzlanda maçı Mersin'de oynanmalı. Mersin'de yaşayan, gönlü Ay-Yıldız için atan 2 milyon Mersinli, bir ilçe büyüklüğünde olan İzlanda'ya Türk'ün gücünü göstermeli" dedi.
Futbol federasyonuna açık çağrımdır.TÜRKİYE-İzlanda maçı Mersin’de oynanmalı Mersin’de yaşayan gönlü Ayyıldız İçin atan iki milyon Mersin’li bir ilçe büyüklüğünde olan İzlanda’ya Türk’ün gücünü göstermeli insanlıktan nasibini almamış olanlara insanlık dersi vermelidir. pic.twitter.com/Uu3OjKWY3c— Baki Şimşek (@bakisimsekmhp) June 10, 2019
MİLLETVEKİLİ BAŞARIR'DAN BAKAN KASAPOĞLU'NA TEMENNİ YAZISI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na temenni yazısı gönderen CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır ise milli takımımıza İzlanda'da gösterilen misafirperverlik dışı tutuma dikkat çekerek, "Mersin halkı olarak, İzlanda'nın akla mantığa sığmayan ve çağdışı davranışı karşısında, gerçek misafirperverliğin, centilmenliğin, dostluğun ve kardeşliğin nasıl olması gerektiğini göstermek istiyoruz. Bu nedenle, milli takımımızla İzlanda arasında oynanacak olan futbol müsabakasının Mersin'de oynanması vatandaşlarımızı son derce memnun edecek, onurlandıracaktır" ifadesini kullandı.
Kampanyaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de, "Rövanş maçının Mersin'de oynanmasına dair çok yoğun bir talep var. Mersinliler bunu istiyor. Mersin de bunu hak ediyor. Şirin bir sahil şehriyiz. Diğer taraftan uğurlu bir kentiz. Daha önce milli takımlarımız değişik kategorilerde burada müsabakalar yapmışlar ve hiç mağlubiyetleri yok. Bu uğurun devam etmesini diliyoruz ve İzlanda'nın burada, Mersin Arena'da milli takımı yenemeyeceğini düşünüyoruz” dedi.
TARHAN: MERSİN'DE OYNANMAMASI İÇİN HİÇBİR ENGEL YOK
'AY-YILDIZLILARIN MERSİN'DE FİRESİ YOK'
Mersin'de 19 Kasım 2013'te oynanan ve son milli maç olarak tarihe geçen özel karşılaşmada Ay-Yıldızlı ekip Belarus'u Umut Bulut ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 2-1 mağlup etmişti. Öte yandan; bugüne kadar Mersin'de çeşitli yaş kategorilerinde 15 milli maç oynanırken, 14 karşılaşmayı kazanan temsilcimiz, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.
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